Arquitectos a nivel mundial trabajan de la mano con Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para revertir temas y prácticas viejas que por años han ido en detrimento del medio ambiente. Es necesario detener el cambio climático, el calentamiento global está afectando a países como México en donde algunos estados registran temperaturas de hasta 50 grados centígrados y otros tiene sequias, declaró José Luis Cortez Mexicano, presidente de la Unión Internacional de Arquitectos.

Te puede interesar: Trino propone el humor como herramienta para concientizar a jóvenes sobre el cambio climático

Durante su visita a la ciudad de Durango dijo que los arquitectos tienen que hacer su trabajo para evitar problemas climáticos como es el calentamiento global y que en países como África, ya está ocasionando la migración porque no pueden vivir con temperaturas que rebasan los 50 grados centígrados. El calentamiento global provocara una reconversión en todo el mundo, aseguró.

Imagen ilustrativa | Arquitectos buscan revertir el cambio climático / Foto: archivo | El Sol de Zacatecas

Resaltó que el problema más grande con el calentamiento global, es la falta de agua, muchos países, muchas ciudades que ya no tienen la suficiente agua para sobrevivir. En Durango ya se tienen problemas con la agricultura, no hay lluvias y esto esta ocasionando serios problemas a la economía, hay desempleo.

Los arquitectos tenemos que lograr las metas establecidas en el programa 20-30, es decir que en el 2030 podamos bajar las emisiones toxicas y una de las formas para lograrlo será en la construcción de las nuevas edificaciones, en la selección de los materiales de construcción, tenemos que canalizar la “huella” ecológica de cada material para construcción desde cómo se obtiene la materia prima y de esa forma diseñar de la mejor manera.

Congratulations to the 6 projects selected to represent SDG 3 - Good Health and Well-Being, in the 2023 Edition of the UIA Guidebook for the 2030 Agenda!



Find the list of the 96 selected projects on our website: https://t.co/jR3RGk6wT0



More about SDG 3 : https://t.co/Jw4fpm8nJq pic.twitter.com/reQ6A2YIU5 — UIA Architects (@UIA_Architects) August 9, 2023

El entrevistado, puntualizó que el futuro de las construcciones de las viviendas y de las grandes obras tiene que ser muy pensadas, ya no se puede diseñar como se hacía en el pasado, ahora se tiene que tener otra visión. La pandemia nos enseñó mucho: las viviendas no tenían los mínimos de bienestar requeridos como agua potable, drenaje, recolección de basura, lo que impacto en la muerte de más de 6 millones de personas en el mundo, pues el virus se expandió de manera notable.

El mundo se enfrenta a sequías terribles.



Para abordar esta cuestión, empecemos por mejorar nuestra gestión de los recursos hídricos.



Nuestro Informe sobre el agua ofrece soluciones para no dejar a nadie atrás: https://t.co/phVQeotfmo pic.twitter.com/yxHhsvVu12 — UNESCO en español 🏛️#Educación #Ciencia #Cultura (@UNESCO_es) August 18, 2023

Otro de los aspectos que señaló para cambiarlos, fue los llamados edificios inteligentes, los cuales se convirtieron en focos de contaminación muy severos como sucedió en Nueva York en donde están esos edificios altos los cuales no tienen ventilación natural, las ventanas están cerradas, dijo.