Cuauhtémoc tiene el 80% de sus tierras de temporal sembradas

CUAUHTÉMOC Cuencamé Dgo. (OEM). -El ejido de Cuauhtémoc en la zona sur de este municipio, misma que se considera de las más grandes productoras de frijol en el estado, tiene en este momento ya sembrado aproximadamente un 80 por ciento de sus tierras laborables de temporal, “si muy ya estresadas las plantas por la fuerte sequía, pero no se pierde la fe que pueda llegar el agua del cielo en próximas horas”.

Lo anterior lo manifestó el presidente del comisariado ejidal Vicente Victorio Robles, quien reconoció que la llegada de la semilla de frijol subsidiada por parte del gobierno del estado, esta en buen momento, porque muchos compañeros no han sembrado, primero por la sequía, pero otros que ya lo habían querido hacer con las primeras aguas, no tenían la semilla, pero además para los que ya sembraron, esta semilla que es de buena calidad, les puede servir para la comida de sus hogares, en este momento toda ayuda es buena dijo.

Detalló el comisariado, que la situación con el campo es muy difícil, muy preocupante, es mucha la inversión económica que se realiza para aventurarse a las siembras de temporal, la sequia que estamos viviendo es muy similar a la del año 2011, donde no se logro recuperar ni la semilla que se invirtió, pero como campesinos no perdemos la fe, regresamos a la tierra a pedir a Dios el socorro de las lluvias y a esperar que los tiempos se pongan buenos para ir a trabajar las tierras.

Comentó Vicente Victorio, que también aprovechó la oportunidad de dialogar con el secretario de agricultura del gobierno del Estado, Ricardo Navarrete, quien en la visita que realizo a Cuauhtémoc a entregar la semilla de frijol subsidiada, le pidió que pudieran tener bajo la manga un nuevo programa emergente con semilla de avena, pues los tiempos con el agua se esta acortando demasiado, ya es muy riesgosa la siembra de frijol, y si aun se tarda el agua, se podría sembrar semilla de avena y se ocuparía este programa.

Imagen ilustrativa / Los tiempos de siembra de frijol de temporal durante muchos años han sido muy preciso / Foto: Archivo | El Sol de Cuernavaca

Reiteró el presidente del comisariado ejidal, que la gente del campo esta muy preocupada, no solo los campesinos, también en el ramo ganadero no pintan bien las cosas, si no llueve, todas las actividades del campo están perdidas o en muy alto riesgo, de ahí la importancia que los gobiernos federal, estatal y municipal, trabajen de la mano buscando como atender esta difícil problemática de los campesinos y ganaderos, esta sequia puede llegar a ser catastrófica, mucho mas de lo que nos podemos imaginar, recalco.

Finalizó mencionando el presidente del comisariado, que los tiempos de siembra de frijol de temporal durante muchos años han sido muy precisos, iniciaban el 15 de junio para concluir el 15 de julio, aun se podían extender hasta el 22 o 25 de julio, de ahí en adelante la siembra es de alto riesgo, ahorita estamos a nueve de agosto y sin llover, es decir que los que siembren en estos días, llevan un altísimo riesgo de heladas tempranas que terminen con todo, que también es cierto, el cambio climático nos ha venido a mover todos los ciclos, y ya no podemos asegurar nada, todo es una aventura de alto riesgo por el tamaño de la posible pérdida económica, aseguro.