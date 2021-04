Asignación de plazas es el único pendiente con normalistas de Durango: Miguel Estrada

El único punto pendiente con los normalistas de Aguilera, es la asignación de plazas, el cual escapa del ámbito de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), señaló Miguel Estrada, coordinador de Instituciones Formadoras de Docentes.

Ante la presencia de bloqueos en diversos puntos carreteros desde la semana pasada por parte de los estudiantes de la Normal "J. Guadalupe Aguilera", el funcionario señaló que continúa el diálogo con los normalistas en mesas de negociaciones, en las cuales existen acuerdos y una minuta firmada.

Aseguró que ha dado repuesta a las solicitudes que competen a la SEED, y el secretario Rubén Calderón ha estado presente en todas las negociaciones, pues como secretaría se le apuesta al diálogo, sin embargo puntualizó que las acciones emprendidas por los estudiantes no favorecen el diálogo.

El coordinador resaltó que el único punto que queda pendiente es la asignación de plazas, el cual escapa del ámbito de la SEED pues es competencia federal, ante ello se han establecido acciones permanentes con el titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicam) para que se atiendan las demandas de los normalistas.

“Es un problema nacional, no solo de Durango, es en torno al tema de Usicam, ante ello estamos en espera de una repuesta”, dijo Miguel Estrada.

Indicó que a la par la coordinación a su cargo planteó el tema al Consejo Nacional de Autoridades Educativas para que se establezca una reunión con Usicam y generar más gestión sobre el tema. Para finalizar enfatizó que el diálogo continúa y esperan se resuelva a la brevedad.

Atiende SEED peticiones de normalistas de Aguilera

Se ha tenido acercamiento con estudiantes normalistas de J. Guadalupe Aguilera a través de la Secretaría de Educación (SEED), el Gobierno del Estado ha dado muestras de apertura al diálogo para ver cómo se podrían responder sus demandas, afirmó Héctor David Flores Ávila, Secretario General de Gobierno.

“Tenemos presente que hay una agenda que se ha planteado ante la Secretaría de Educación que tiene que ver fundamentalmente con apoyos de carácter económico a los estudiantes normalistas y tiene que ver también con una asignación de plazas” dijo.

El Secretario General de Gobierno, reiteró que se tiene apertura al diálogo en un marco de derecho; no se puede dar lugar a responder peticiones bajo la presión de que cometan actos irregulares como en las casetas y otros puntos de la ciudad.

Añadió que hasta el momento ante la Secretaría de Gobierno no se ha hecho un planteamiento formal, todo se ha atendido a través de la SEED.

Héctor Flores Ávila ante el secuestro de vehículos, señaló que en este tema no es que no se esté aplicando la ley, se ha platicado con el delegado de la fiscalía general de la República para ver cuál es el avance respecto de si se presentaron denuncias de particulares y que avance se tiene, en cuanto a la toma de casetas por parte de los estudiantes no hay que olvidar que es un tema de competencia federal que le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

Puntualizó que se tendrá que conocer primero a bien cuales son las demandas de este grupo de estudiantes normalistas y ver si está en la capacidad del Gobierno del Estado responder conforme al marco de la ley, o si se tienen que encontrar otras rutas de negociación.

Dijo que se deben evitar prácticas de secuestró de unidades automotrices y toma de casetas, pues el Gobierno del Estado está en disposición de atender las demandas sociales a través del marco del derecho, no hay razón para hacerlo de otra forma, pues se han dado muestras claras de apertura.