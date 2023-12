Aumenta 10% la desocupación de locales comerciales en Zona Centro

Ha aumentado la desocupación de locales comerciales en zona centro en un 10 por ciento en el último año, debido a que se han incrementado las compras por línea, por plataformas electrónicas, informó Dora Herrera, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Durango.

Resaltó que el abandono de locales se ha acentuado prácticamente desde la pandemia, la gente estuvo recluida muchos meses, y los comerciantes comenzaron a entrar a las redes sociales, a plataformas, y poco a poco buena parte del comercio se ha mudado a la red.

Se han incrementado las compras por línea, por plataformas electrónicas / Foto: Archivo | El Sol del Centro

El problema no son altos costos, pues incluso al haber abandono de locales en los últimos tres años, las rentas han ido a la baja, han tenido ajustes hacia abajo, de forma que muchas ocasiones es más barato rentar un local comercial en zona centro, de lo que era hace tres años.

Dora Herrera, comentó que también en los últimos años se han abierto más plazas comerciales en algunos puntos específicos de la ciudad, y algunos prefieren mudar el domicilio de su negocio a estos lugares, donde hay mucho tránsito de personas.

Cada vez hay más consumidores a través de plataformas electrónicas / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

La presidenta de AMPI, añadió que para muchos comerciantes ya no es atractivo el efectuar el gasto de una renta, porque sus clientes son mayoritariamente a través de plataformas electrónicas, aunado a que al vender por Internet, no necesitan de personal, ya todo ello también debe sumarse que la economía no ha sido la mejor luego de la pandemia, y para muchos la renta de un local ya les representa un lujo.

Al concluir, destacó que la tendencia es que cada vez haya más locales desocupados, pues sobre todo los consumidores más jóvenes, ya realizan sus compras por línea, sobre todo de algunos productos como accesorios y ropa.