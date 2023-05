Necesario trabajar en conjunto para atender a personas en situación de calle: ISMED

Se necesita la conjunción de esfuerzos interinstitucionales para atender a las personas en situación de calle, muchos de ellos posiblemente con enfermedades mentales, precisó Soledad Ruiz Canaán, Directora del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango (ISMED).

Te recomendamos: Personas en situación de calle son inimputables

“Tiene que haber la cooperación de varias instituciones como seguridad, bienestar, del trabajo y Secretaría de Salud para impulsar un proyecto y se haga un programa, y así tratar a personas en situación de calle, primero dando un diagnóstico adecuado” dijo.

A a todas estas personas necesita dárseles un tratamiento puntual específico y seguimiento, para ello es necesario encontrar primero a sus familiares, porque muchos de esta forma tendrán la oportunidad de reintegrarse al seno familiar, todos con el seguimiento de los servicios de salud.

Se debe tener mucha claridad que muchas de las personas en situación de calle, una vez que empiecen a ser tratadas no contarán con recursos para adquirir los medicamentos, y en este caso se debe pensar cómo solventar o absorber estos gastos, porque sale mucho más económico desde un punto de vista moral, social, y emocional.

“No podemos seguir deshumanizados en este tipo de problemáticas, pero debemos abordarlos en conjunto porque hay normas que cumplir, por ejemplo el hospital psiquiátrico no puede recibir a personas que no cuentan con un familiar que determine su internamiento” precisó la directora del ISMED.

Soledad Ruiz Canaán, puntualizó que los familiares de las personas en situación de calle los desatienden no porque no los quieran, sino porque ya no saben que hacer, porque no hay instancias especializadas, y si las hay, no tienen recursos para atenderlos, de forma que primeramente hay que desarrollar la infraestructura adecuada para poder brindar la atención a éstas personas.

“No podemos dejarlos a su suerte, por decir que no tenemos con que atenderlos, debemos empezar a hacer planeación para atenderlos, contar con evidencias, y poder comenzar a paliar este problema de personas en situación de calle” enfatizó.

Local Denuncian empresarias presencia de personas sin hogar en el Centro Histórico

El pasado 11 de mayo, Soledad Ruiz Canaán, recibió en las oficinas del ISMED, a Jorge Mojica Vargas, Presidente del Consejo Estatal Ciudadano, para efectuar reunión en la que se abordaron temas relativos a la problemática de suicidio en Durango, toda vez que este 2023 se cuantifica a 68 personas que se han quitado la vida en la entidad.