Autoridades piden estar alertas a las llamadas de extorsión

En las últimas semanas se han reportado diversos casos de extorsión en el estado de Durango, uno de ellos llamó la atención especialmente de las autoridades estatales ya que estuvo dirigida hacia un grupo de trabajadores dedicados a la repartición de juguetes que entrega el Gobierno del Estado.

De acuerdo con información proporcionada por el propio gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, la semana pasada estos empleados que andaban en una de las rutas de reparto, recibieron una llamada telefónica en la que les advertían que tenían a su familia secuestrada y los sacaron de la ruta.

Imagen ilustrativa | En las últimas semanas se han reportado diversos casos de extorsión en el estado de Durango / Foto: archivo | El Sol de la Laguna

“Nos dimos cuenta porque no llegaron al lugar al que tenían que llegar, monitoreamos siempre nuestras rutas y rápido nos dimos a la tarea”, comentó el mandatario estatal al señalar que también se comunicaron con la familia y determinaron que era parte de una extorsión, por lo que se dieron a la tarea de buscarlos hasta localizarlos.

Explicó que el modus operandi de estas bandas es hacerles una llamada telefónica y moverlos por lugares diferentes mientras les piden diversas cosas sin sus teléfonos, “hay gente que cae por miedo a que pueda ser real”, comentó.

En entrevista con medios de comunicación aseguró que en Durango no se tienen secuestros desde hace mucho tiempo, por lo que pidió a la ciudadanía mantenerse alerta y no se fíen de este tipo de operaciones que realizan bandas de extorsionadores.

“Aquí no va a suceder, no sé si en otros lugares pase, pero en Durango no”, dijo Villegas Villarreal, al pedir que en cuanto reciban una llamada de este tipo se comuniquen con la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se está alerta las 24 horas, “este detalle que tuvimos es el ejemplo perfecto para poder decirle a la gente no caigan en eso”.





Señalar que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Durango se habían denunciado ante un Ministerio Público hasta el mes de octubre un total de 36 extorsiones. Durante los meses de marzo y julio fueron los de mayor número con seis cada uno, mientras que en las últimas semanas se ha sabido de al menos tres casos, esto coincide con los periodos vacacionales.