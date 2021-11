Bancos exhortan a no retirar el total de su dinero en temporada decembrina

Se viene la temporada decembrina y con esta el incremento en la circulación de dinero para las compras navideñas, por lo que a fin de cuidar la seguridad de los tarjetahabientes, el Centro Bancario de Durango, aconseja no retirar el total de su dinero, declaró Alan Payán Ábrego, quien dijo que hay muchas personas que aún se resisten al uso de operaciones financieras vía electrónica.

Los últimos meses del año, los trabajadores reciben el pago de aguinaldo, quincena y otras prestaciones que al ser retirado del cajero automático en una sola exhibición, se exponen a un robo.

Aclaró que el exhorto no es porque los bancos no puedan pagarle a los tarjetahabientes, es porque los ladrones están al asecho de robarlos y traer el dinero en las manos es exponerse a un atraco.

Dijo que la población tiene que apostarle a sacar únicamente lo necesario y hacer compras vía electrónica, sobre todo porque las instituciones bancarias les brindan un seguro contra cargos no reconocidos.

Comentó que es una constante que los usuarios acudan a sacar el total de su dinero, provocando que se saturen y que en algunas veces se termine el dinero que esta el cajero, y tengan que busquen alguna otra sucursal bancaria con tiempos de espera de hasta dos horas en las filas.

"Los invitamos a que retiren lo único que vayan a ocupar, confíen en el uso del dinero electrónico y sobre todo que no expongan su seguridad al andar por la calle con mucho dinero".

Manifestó que cuando menos el 50% de los tarjetahabientes sacan todo su dinero, muy pocos son quienes hacen las operaciones financieras electrónicas, todavía prevalece la cultura o costumbre de portar el dinero en la cartera.