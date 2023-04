Desde el Tecnológico Nacional de México (TecNM), cada vez existen más prácticas dilatorias que impiden el avance de los procesos de promoción para docentes, explicó el dirigente del sindicato de trabajadores del Instituto Tecnológico de Durango (ITD), Samuel Rivera Santillán, quien aseguró que a la fecha existen 30 plazas que se encuentran en este proceso y de las cuales logran liberarse entre dos y tres al año, cuando anteriormente se promovían hasta seis plazas.

Explicó que para este año es probable que solo se logre la promoción de dos plazas de trabajadores, muchos de los cuales ya tienen hasta tres años a la espera de una lugar en el Tecnológico de Durango que le permita acceder a más beneficios como el incremento de horas laborales, acceder a una mejor categoría y a un mejor salario.

“Cada vez nos retrasan o sacan más requisitos que anteriormente no se tenían previstos, nos apegábamos nada más al reglamento y ahora sacan algo que hay que cumplir y que al no existir anteriormente, se nos van dos o tres semanas en el trámite”, esta práctica que consideran como dilatoria, les recorta los tiempos para actuar y con esto ya no logran hacer el trámite en tiempo y forma como lo establece el reglamento.

Se trata de una situación que no es privativa del Tecnológico de Durango, pues de acuerdo con Rivera Santillán, se vive a nivel nacional en todas las escuelas que forman parte del TecNM, asimismo sucede con trabajadores de todas las carreras que se ofertan, así como en todos los niveles desde quienes manejan 40 horas en activo, hasta aquellos solo tienen entre cuatro y cinco horas.

Burocracia en Tecnológico Nacional retrasa promoción de docentes / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

“Estamos en comunicación continua con nuestra dirigencia de la Sección 61 y ellos están al pendiente en México tratando de insistir en que se realicen las cosas con la mayor celeridad”, comentó, y es que se trata de una nueva directriz de la Dirección General, y desconocen con qué intenciones se realice, sin embargo lo que se percibe es que buscan disminuir el número de promociones que puedan llegar a realizarse.

El líder sindical explicó que en los últimos años, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), ha emitido oficios para todas las dependencias, incluidas aquellas que están dentro del sistema educativo, por medio de los cuales suspenden o congelan los procesos de promociones y contrataciones.

Aunado a ello, el TecNM dilata aún más dichos trámites con la implementación de nuevos requisitos, o poner fechas fatales muy próximas que evitan que el trabajador cumpla con los tiempos de entrega de la papelería, “esto ha agravado la situación y ha provocado que no se avance como en años anteriores”, dijo.

Explicó que dicha práctica se ha presentado desde el inicio de la pandemia hace dos años y ha provocado que el avance sea de apenas el 50 por ciento, “ahorita estamos en abril y apenas llevamos el primero y hay un riesgo de que ahora en mayo nos emitan ese oficio (el del SAT) y suspendan todo”, dijo.