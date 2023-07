Calor provoca incremento de enfermedades gastrointestinales

Se tiene un aumento de enfermedades gastrointestinales en alrededor de un 10 por ciento debido a las altas temperaturas que se han registrado en las últimas semanas, informó Irasema Kondo Padilla, secretaria de Salud del Estado de Durango.

Resaltó que este aumento es el esperado para una temporada de altas temperaturas, y se deben principalmente a la falta de refrigeración y cocción de los alimentos.

También se han presentado algunos golpes de calor, sin embargo ninguno de gravedad, las personas que han solicitado la intervención médica, han sido de municipios como Lerdo y la zona Sierra.

Irasema Kondo Padilla, la mayor parte han presentado algún otro tipo de patologías, ellos creen que se trata de golpes de calor, pero después de la revisión resulta que son otras enfermedades.

La Secretaria de Salud, afirmó que no se han registrado decesos derivados de las altas temperaturas ninguno por golpe de calor.

Invitó a la población a tomar las medidas pertinentes, lo más importante mantenerse hidratado, tomar agua natural o sobrevida suero oral, no tomar bebidas energizantes, así mismo no exponerse directamente a los rayos del sol, usar bloqueador y comer el lugar donde tengan la certeza para asegurar que no están contaminados y que están bien cocinados.