Campesinos no aceptarán imposición de frijol negro

A pesar de que Segalmex anunció la entrega de frijol kilo por kilo, hasta estos momentos no se han abierto las ventanillas, ni existe personal que en la Secretaría de Agricultura de Desarrollo Rural (SADR), que les pueda brindar asesoría, lo único que se sabe es la imposición que pretenden hacer con la entrega de frijol negro, el cual no es costeable para los campesinos de Durango.

Lo anterior fue dado a conocer por Rubén Maldonado Ruiz, dirigente de la Agrupación Social para el Desarrollo Rural y Urbano, adherido a la Coordinadora Nacional Campesina Plan de Ayala, quien expresó que desde hace días se lanzó la convocatoria para que los campesinos fueran beneficiados hasta con 30 toneladas de la semilla de Frijol.

“Es de aplaudirse todos los apoyos que se le puedan brindar a los campesinos, sobre todo en estos momentos de crisis económica y sanitaria, presentada por el Covid-19, sin embargo, las autoridades del Gobierno federal no han tomado en consideración, el sentir del campesino”, señaló .

Y es que estos no quieren una imposición de la siembra de frijol negro, ya que se trata de una variedad de semilla que no tiene aceptación en la gran mayoría de los estados del país y el extranjero, al sembrarlo condenaría al productor a no tener utilidades por las cosechas, dijo Maldonado Ruíz.

Explicó que la variedad de frijol pinto saltillo es el de mayor demanda en el mercado, aunado a que las tierras de Durango están preparadas para aceptar ese grano, “queremos que se nos apoye verdaderamente con el frijol que tiene aceptación en el país, o al menos en la región”, comentó.