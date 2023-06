Capufe pierde millones por casetas piratas en la Durango-Mazatlán: Carlos Maturino

"Provoca suspicacia si hay o no complicidad de Capufe en la instalación de las casetas irregulares en la carretera Durango-Mazatlán, aunque no puedo decir si hay corrupción o no, Capufe deja de percibir más de 200 millones de pesos al año, de acuerdo al calculo que se tiene, “es un negocio muy bueno para alguien que tenga un acceso ilegal”, así lo precisó el diputado federal del PAN, Carlos Maturino.

Precisó cómo le exigimos a alguien, que no tome un acceso ilegal en esta vía, cuando le sale más barato, y cuando corre el riesgo hasta de tener un accidente al pagar 719 pesos, lo ideal es que debe hacer un costo-beneficio, porque debe ser reciproco al pagar en la Durango-Mazatlán, ahora por eso se está pidiendo que haya inversión, mantenimiento y seguridad.

Se necesita garantía para todos los que transitan por la carretera, para las familias que hacen el esfuerzo por viajar de turismo a Mazatlán, que deben pagar mil 440 pesos, para los comerciantes, empresarios, y transportistas que es su ruta de transporte y mercancías, para todos los que deben circular por la rúa, y reiteró que no se deben pagar 719 pesos, si las condiciones de la carretera no lo ameritan, además de que es la tercera más cara del país.





“Capufe tiene que entender, que tiene que darle mantenimiento, tiene que darle alumbrado a los túneles, tiene que tapar las alcantarillas, tiene que invertir en los baños, se hablaron de cantidades de alrededor de los 586 millones de pesos”, ojalá si se destine la inversión, esperemos no llegar al mes de diciembre y que no se haya aplicado, que no haya nada.

Las reuniones nos deben servir para exponer la realidad que tenemos en la problemática que estamos manifestando, por eso deben aclarar cuánto recurso se le va a invertir, específicamente a que, y sobre todo cuando se va a realizar, una información muy puntual que estamos esperando que nos den la respuesta.

En el tema de las 2 casetas piratas, que tienen al parecer 2 años operando, y los accesos irregulares que hay en la súper carretera, indicó que la Guardia Nacional, realizó el compromiso de cerrarlos a partir de la reunión que sostuvieron con los empresarios, organismos, autoridades del estado y diputados.

En cuanto a la seguridad, el diputado expresó que se espera que las autoridades actúen en esta zona con mayor número de elementos, para que no vaya a llegar a los grados de violencia que se tiene en Durango-Zacatecas.