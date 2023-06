Preocupan robos en la supercarretera Durango-Mazatlán

"Le quitaron un vehículo a una persona en el tramo de Durango-Mazatlán, me lo dijo ayer una persona con la que hable, me dijo tal cual, le quitaron a mi hermano el vehículo en la carretera Durango-Mazatlán, entonces ya no solo es para Zacatecas", así lo manifestó el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandro Mojica Narvaez.

Recordó que tanto la carretera Durango-Mazatlán, como la ruta a Zacatecas, son importantes para la entidad duranguense por la conexión que se tiene a través de ellas a otros a estados, y dando seguimiento a lo que se anunció por el gobernador Esteban Villegas Villarreal, de que se va a reunir con los homólogos de Sinaloa y Zacatecas, "como diputados nos vamos a suma haciendo lo mismo con la parte legislativa, y hacer algo entre todos para reforzar la seguridad".

🚨 Se registra otro asalto en la supercarretera Durango-Mazatlán; quedó captado en #video



📹 Cortesía



Más información: https://t.co/3ECKGvotjZ pic.twitter.com/C6H2yA9etr — El Sol de Durango (@ElSoldeDurango) June 19, 2023

El diputado aclaró que recientemente transitó de Durango a Zacatecas y no tuvo ningún problema en cuestión de seguridad, sin embargo precisó que hay poca vigilancia, que consideró necesario se incremente.

“Como representantes populares hay que alzar la voz, ante esta situación, porque lo más importante es cuidar la vida y la salud de las personas que están transitando, pues se están presentando afectaciones económicas y patrimoniales, y aunque lo material pasa a ser una cuestión secundaria, es una situación de peligro, que genera miedo en los afectados".

Preocupa a diputados la inseguridad en la supercarretera Durango-Mazatlán / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Indicó que existe un convenio de colaboración que se va a retomar con Zacatecas y Sinaloa, para a partir de ahí emprender acciones.

Mientras que en el tema de robo en la carretera Durango-Mazatlán, Eduardo Rodríguez Gálvez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), al inicio de la semana dio a conocer que se registró otro asalto en esta vía, mismo que fue captado por otra persona que circulaba en ese momento, por lo que exigió nuevamente mayor presencia de la Guardia Nacional (GN).

El sector empresarial de Durango ha dado a conocer este tipo de situaciones que se han comenzado a presentar en la carretera Durango-Mazatlán, y que está afectando no solo en lo comercial, sino en general, pues es una cuestión de riesgo para todos los que circulan por el lugar, y que se pidió atender en una reunión con personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).