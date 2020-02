Carretera Los Herrera – Tamazula se concluirá en 2022

En su visita a Tamazula Durango, donde supervisó la construcción del Puente Sahuatenipa, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, se comprometió a terminar la carretera Los Herrera – Tamazula, que tendrá una inversión estimada del Gobierno federal de entre 800 a mil millones de pesos y que atravesará la Sierra Madre Occidental, la cual se comprometió a inaugurar en el 2022.

Indicó que se pueden hacer buenas obras a bajo costo, con la sencilla fórmula de evitar la corrupción.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Trasportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, informó que el programa carretero tiene como vocación fundamental el desarrollo de la nación con visión de largo plazo y transitar a una red intermodal de comunicaciones integral, eficiente, sustentable y moderna que permita superar las asimetrías de la nación y la incorporación de quienes permanecen excluidos de la comunicación, que permita tránsito de personas y bienes por todo el territorio nacional.

Foto: Cortesía | @AispuroDurango

Dijo que se destaca uno de los proyectos prioritarios del presidente López Obrador para la transformación de la vida pública de la nación, la conservación y mantenimiento de toda la obra existente y la terminación de obras en procesos y que representen posibilidades de desarrollo a municipios y comunidades, en ese tenor la terminación del Puente El Sahuatenipa en Tamazula, promesa hecha el mandatario nacional con el pueblo de esa región de Durango, que permite continuar el trayecto de la carretera Los Herrera-Tamazula en la que se ha trabajado desde el año pasado y que se continuará este año con 240 millones de pesos.

Para continuar con el desarrollo de la infraestructura, se impulsará una inversión de mil 004 millones de pesos, que permitirán continuar trabajos como el de la carretera Hidalgo del Parral en el tramo Guadalupe Aguilera entronque San Juan del Río; Durango-Gómez Palacio, en el tramo Cuencamé-Gómez Palacio y Durango-Parral en el tramo San Juan del Río-Matamoros.

El titular de la SCT señaló que el año pasado se logró llevar avance en carretera libre de peaje en Durango del 34 al 58% del total en buen estado, disminuir del 46 al 34% las que están en estado regular y pasar del 20 al 8% las que estén en mal estado, para lo que se invertirán más de 300 millones de pesos para conservación de la red.

Andrés Manuel López Obrador señaló que en esta región del estado de Durango, se apoya a la población con los programas de bienestar, que contribuyen al desarrollo regional, con presupuestos que se logran por el correcto manejo de los recursos, sin despilfarros ni extravagancias; sin necesidad de gasolinazos, ni aumentar o crear nuevos impuestos, recursos que se entregan de forma directa a la población.

Dijo que los ahorros en el último año han sido significativos, con lo que se ha logrado llegar a más gente, la intención es apoyar a toda la población, y ejemplificó que en último año de la administración federal pasada, se gastaron solo en el manejo del gobierno tres mil 600 millones de pesos, mientras que el año pasado, el primero de su gobierno, se gastaron 800 millones de pesos, el 75% menos.

En la tierra del primer Presidente de México, Guadalupe Victoria; el titular del Ejecutivo indicó que quiso presenciar el avance de este municipio personalmente, donde ahora un amplio sector de pobladores reciben el apoyo de los distintos programas de Bienestar, como el de Adultos Mayores donde en la región se apoya con beca bimestral de dos mil 450 pesos a un total de mil 460 personas, y que aumentará este año conforme a la inflación, apoyo universal que es una pequeña compensación como reconocimiento de las personas mayores por la entrega de su trabajo por el desarrollo de México.

Foto: Cortesía | @AispuroDurango

Asimismo, a través del programa de bienestar para niños y niñas con discapacidad, en Tamazula se llega a 383 menores; y a través del programa de becas a alumnos de nivel básico, se llega a tres mil 655 estudiantes, de los cuales 993 cursan la preparatoria y 29 son de nivel superior.

Como parte del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, se apoya a 249 jóvenes con una beca de tres mil 600 pesos mensuales, equivalente al salario mínimo, y a nivel nacional este programa llega a 900 mil jóvenes. Al tiempo que recordó que como no se había dado en los 40 años anteriores, en los últimos dos años subió el salario mínimo primero el 16%, y este año el 20%.

El Presidente de México, enfatizó que este programa es de especial relevancia, porque está insertando a miles al sector laboral, cuando anteriormente no solo no se les apoyaba, sino se les tildaba de manera despectiva como “ninis”, hoy gracias a los programas de bienestar se apoya a los jóvenes a estudiar e insertarse en el medio laboral, para lograr que no se vean tentados a actividades ilícitas.

Así mismo, precisó que en todo Durango continúa el programa “Producción para el Bienestar”, el cual llega a mil 800 pequeños productores, mientras qu con “Sembrando Vida”, se apoya a 10 mil sembradores con 25 mil hectáreas, y se doblará la cifra para llegar a 20 mil sembradores y 50 mil hectáreas, que los hijos de los ejidatarios tengan trabajo en su tierra, para lograr que solamente emigre quien se quiera ir, pero que no sea por falta de oportunidades en sus lugares de origen.

Andrés Manuel López Obrador, señaló que desde su gobierno se pone énfasis en que la salud llegue a todos los mexicanos, por ello se cumple con la obligación del gobierno de llegar a todos, que sea atención de calidad y de manera gratuita, por lo que se equiparán centros y hospitales como el Hospital 450 en Durango para que se brinde atención en cuatro pisos, así como en el Hospital de Gómez Palacio.

Con el presidente @lopezobrador_, el srio. @JimenezEspriu y el alcalde @JABeltranFelix, hoy inauguramos el puente Sahuatenipa en #Tamazula, fortaleciendo la comunicación del estado de #Durango con #Sinaloa y el Pacífico. Trabajando juntos @GobiernoMX y @gobdgo llegamos más lejos. pic.twitter.com/tI4C44dj6K — José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) February 22, 2020

Dijo que en materia educativa, se apoyará a todas las escuelas con recursos anuales, a través de las cooperativas y asociaciones de padres de familia, que contarán con un presupuesto anual, para llevar a cabo mantenimiento y remodelación de todas las instituciones educativas.

Así mismo, señaló que todos los apoyos son directos, sin intermediarios, por lo cual el gobierno de la República, se aboca en la construcción de dos mil 700 bancos de bienestar, para que cada beneficiario cuente con su tarjeta obtenga sus recursos.

El mandatario nacional reconoció la labor del gobernador de Durango, José Aispuro Torres, pues le pidió que se incluyera a Durango en “Sembrando Vida”, que inicialmente solo estaba contemplado para el sureste de México, asimismo reconoció su gestión en proyectos como la Presa el Tunal II e incluso la construcción del puerto de altura en Mazatlán, Sinaloa, que de concretarse también atraería beneficios para Durango.