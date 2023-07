En Durango se tiene un dato histórico, pues desde 1964 a la fecha se buscan a 830 personas, de las cuales solo 581 están dentro de la base de datos de personas desaparecidas o no localizadas a partir de 2007, indicó Carlos Burciaga Rosales, comisionado estatal de Búsqueda de Personas.

El funcionario explicó que actualmente se lleva a cabo un operativo junto a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en el cual se tocan las puertas de las casas de personas desaparecidas para verificar si ya fueron localizadas, esto con el objetivo de contar con un registro nacional más certero.

Imagen ilustrativa | Familiares buscan a duranguense que tras acudir a retiro espiritual desapareció / Foto: archivo | El Sol del Centro

Burciaga Rosales se refirió a la denuncia que hizo en medios de comunicación representantes del Colectivo Vida, en el cual expusieron que se había tocado la puerta de cinco familiares del personas despedidas e informar que quienes aún no regresan a sus hogares habían sido vacunados contra la Covid-19.

En primera instancia el comisionado estatal reconoció el trabajo como colectivo y en particular el trabajo de Silvia Ortiz, seguido de ofrecer una disculpa por el mal entendido o error involuntario que se llevó a cabo y resaltó que este pudo derivarse de varias circunstancias, entre ellas que existe un homónimo o es un registro anterior que quedó en la base de datos.

Imagen ilustrativa | Casa por casa se buscan a personas desaparecidas en Durango / Foto: archivo | Daniel Rey | El Sol de México

Aseguró que dicho incidente es un área de oportunidad para que las comisiones estatales en conjunto con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas puedan tener un padrón exacto de las aquellos a los que se buscan. “No queremos lesionar a las familias”, dijo y aseguró que el único objetivo de visitar los hogares es cotejar el nombre de la persona que se busca en todas las bases de datos desde padrones de salud, trámites y demás, y así poder obtener indicios si está con vida.

Aseguró que existe el compromiso que los cinco casos a los que se refiere el Colectivo Vida se revisarán puntualmente, tanto por la Comisión Nacional, como a nivel local.

Imagen ilustrativa/ Casa por casa se buscan a personas desaparecidas en Durango Foto: Archivo | El Sol de Durango

Expuso que en el operativo realizado en Durango, el 30 por ciento de las personas que se buscan han dado prueba de vida, pero aún no se baja su nombre del sistema hasta tener certeza de que están en su hogar. Para finalizar reconoció que existe en la entidad un subregistro de personas que no denuncian la desaparición de alguna familiar, pero no existe un promedio o número de cuántas personas están en dicho estatus.

De igual forma llamó a quienes ya regresaron a su hogar que acudan a la Fiscalía o Comisión Estatal de Búsqueda para darlos de baja de la base de datos.