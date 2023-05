Familiares buscan a duranguense que tras acudir a retiro espiritual desapareció

Buscan familiares a la duranguense Martha Verónica Molina Corral de 63 años de edad, quien se reportó desaparecida en Tijuana, Baja California, el pasado viernes 5 de mayo.

La señora Molina Corral había acudido a un retiro espiritual denominado “Heridas de la Infancia”, luego de una depresión muy fuerte derivada de la pérdida de su madre, un hermano, y un primo, con poca diferencia de tiempo.

“Recurrió a ese retiro porque un amiga de un primo se lo recomendó, y por eso yo también sospechamos de ella, porque cómo es posible que haya recomendado algo que dice ahora que no conoce, aunado a que los que trabajan en el retorno no quieren dar ninguna explicación, ya son 25 días que no sabemos nada de mi tía y estamos muy desesperados”, dijo al respecto la señora Martha Molina, sobrina de la persona reportada como desaparecida.

Comentó que algo malo está pasando en ese retiro, a las personas que trabajan ahí alguien las está protegiendo, si bien no se quiere culpar a nadie de manera directa, si es muy sospechoso que en el retiro sólo digan que mi tía se salió de repente, y que ya no saben más.

“Dicen que salió a las cuatro de la mañana de ese retiro, se supone que debe haber gente que los está cuidando, es un retiro espiritual en el que se supone que hay muchas personas, y ella no pudo haber salido así nada más sin que nadie se diera cuenta”, señaló.

En su momento se presentó una denuncia ante la Fiscalía en Tijuana, y desde entonces se dice que han estado haciendo investigaciones, pero se ha sabido que las personas del retiro no quieren dar la cara, se deslindaron de toda responsabilidad.