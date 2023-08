Choca contra vivienda en Jardines de San Antonio y se fuga; ¿lo conoces?; (VIDEO)

¡Se busca! A través de redes sociales se ha solicitado la colaboración ciudadana para dar con el conductor de una camioneta con la cual se impactó contra una vivienda en el fraccionamiento Jardines de San Antonio.

El hecho quedó captado por las cámaras de seguridad del domicilio, donde se observa cuando la camioneta daña la fachada de una casa, y también alcanza a impactar a un automóvil que permanecía estacionado sobre la calle.

El accidente ocurrió sobre la calle Emilio Manuel González, en el domicilio marcado con el número 126, en el fraccionamiento Jardines de San Antonio | Foto: Cortesía

El accidente, según la publicación en Facebook por parte del usuario Anaitat Se Ram, ocurrió sobre la calle Emilio Manuel González, en el domicilio marcado con el número 126, en el fraccionamiento Jardines de San Antonio.

Aunque no se tienen muchos datos de la unidad que pudieran ayudar a encontrar al responsable de los daños generados durante la noche de este martes, quien solicita ayuda en redes sociales indica que se trata de una unidad con marcas de la Organización Nacional De Protección Al Patrimonio Familiar (ONAPPAFA). Además, como seña particular, la camioneta no tiene cofre.

“Me pueden ayudar a compartir por favor, acaba de chocar esta persona y se dio a la fuga. La camioneta es ONAPPAFA y no trae cofre. Fue aquí en Jardines de San Antonio, calle Emilio Manuel González 126”, escribió Anaitat Se Ram.