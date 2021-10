COESVI brinda asesoría jurídica en el tema de regularización de vivienda

El departamento jurídico de la Comisión Estatal de Suelos y Vivienda (COESVI), estará brindando asesoría jurídica en el tema de regularización de vivienda, pues la certeza en el patrimonio es una necesidad que enfrentan muchas familias en Durango, informó Alfonso Mercado Chávez.

“Una cantidad importante de propiedades de colonias antiguas de la capital como es la Emiliano Zapata o la Lucio Cabañas por mencionar algunas, de las que sus posesionarios originales ya no existen o que en tiempo y forma hicieron trámite para donárselas a sus hijos en tiempo y forma, pero no lo hicieron por los causes jurídicos adecuados”, dijo.

Ante ello, el departamento jurídico de COESVI estará visitando a las personas que atraviesan por una situación similar, para brindarles asesoría y el acompañamiento necesario pasa que puedan concluir esos trámites.

Incluso si se tratara de cosas un poco más complicadas y si fuera un número considerable, se va acudir con el poder judicial, para ver la posibilidad de que se asigne algún juzgado para que se vea específicamente este tipo de problemática.

Añadió que son muchos los duranguenses enfrentan este tipo de necesidad, de generar certeza jurídica a su patrimonio más querido, que es su vivienda, por ello se arrancó el reciente programa de “Certeza Patrimonial a Domicilio”, por el gobernador del estado José Aispuro Torres.