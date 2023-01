Comercio ambulante del centro histórico debe cumplir con reglamento: Arlina Adame

Son demasiados ambulantes los que se pueden encontrar en el centro Histórico de Durango capital, por parte de la Comisión de Actividades Económicas del Ayuntamiento tiene contabilizados alrededor de 230 comerciantes, no todos tienen renovado su permiso, a pesar de eso, se siguen instalando.

La presidenta de la Comisión, la regidora Arlina Adame Correa, manifestó que muchos de los permisos no han sido renovados porque la idea es que ya no crezca el comercio ambulante en la zona centro, incluso el banco HSBC advirtió retirar su sucursal en la Plaza de Armas, porque no puede ofrecer seguridad a sus clientes, “el lugar afuera está lleno de ambulantes, tendidos y lonas”.

Manifestó que para la Comisión ha sido un gran reto hacer cumplir los reglamentos por parte de los comerciantes del centro, “no están acostumbrados a cumplir los reglamentos, nunca se les ha dicho que hay que cumplirlos y que existen sanciones”, y preocupa por la parte económica que los bancos se retiren.

La regidora indicó que interesa saber ¿quién está permitiendo que se instalen?, o con que libertad lo hacen?, porque cada día hay diferentes, o cuando van a retirarlos por parte de inspectores municipales, "ya no están”, ni tampoco se debe tomar como bono político por parte de los liderazgos, quienes tampoco clarifican quienes son.

Dijo “esas malas prácticas y costumbres es muy complicado erradicarlas, pero estamos haciendo lo que nos corresponde paso a paso”, y destacó “no somos inspectores, ni policías, solo ponemos las reglas”.