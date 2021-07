Comercios y espacios públicos de Durango podrán retirar tapetes desinfectantes

Comercios, espacios públicos y privados en el municipio de Durango podrán retirar los tapetes desinfectantes de las entradas ya que durante el tiempo de pandemia se ha comprobado que no son de mayor utilidad, ya no es obligatorio tenerlos indicó Cesar Cardosa director de Salud Pública Municipal.

Informó que no se imponían multas por el motivo de no tenerlos, sino observaciones, primero se les hacía el llamado para que cumplieran con todos los requisitos, pero ahora las brigadas Covid-19, no les hará ninguna observación por no contar con el tapete, porque el método principal de contagio es a través de las gotitas de flugge.

Ante el incremento de contagios en la capital y a nivel nacional, expresó que es importante seguir acatando las medidas de prevención y recordar que siguen vigentes, como mantener la sana distancia, uso cubrebocas y gel antibacterial, además de lavado constante de manos.

Reconoció que a la fecha la movilidad en la capital se realiza de una manera normal, pero no se deben relajar las medidas sanitarias, menos en los jóvenes porque existe riesgo de que puedan llegar nuevas variantes de Covid-19.

Evitar eventos sociales es una de las principales recomendaciones, ya que los contagios que se han dado han sido en este tipo de situaciones.