Confía Benítez en Fiscalía Anticorrupción ante indagatoria contra exprimera dama

Confía Luis Enrique Benitez Ojeda, diputado del Congreso del estado, en que se llevarán las investigaciones pertinentes y sólidas de parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en el caso de la carpeta de investigación que se abrió a Elvira “N” por presunto enriquecimiento ilícito.

“Frente a toda denuncia de cualquier ciudadano, la autoridad, en este caso la fiscalía especializada en combate a la corrupción, tiene la obligación de abrir una carpeta y de investigar; y justo eso es lo que está sucediendo” dijo.

Mencionó que no se pueden adelantar juicios, no se puede hablar de órdenes de aprehensión ni de culpabilidades hasta que no se haga una investigación.

Luis Enrique Benitez Ojeda, resaltó que la denuncia y cualquier otra que se presente debe seguir su curso, el denunciante debió presentar elementos que orillen a la investigación y puedan hacer que la fiscalía con el uso de sus facultades, pueda solicitar la información que requiera a cualquier autoridad y así armar una carpeta, una vez que ésta carpeta esté debidamente integrada se turna a un juez para que revise si hay o no elementos suficientes para obsequiar o no una orden de aprehensión, y esta investigación puede durar meses.





El diputado local, enfatizó que la fiscalía anticorrupción se está llenando de trabajo y no tiene el personal suficiente, y por ello se necesita respaldarla en su presupuesto, para que tenga mas equipo, más peritos, más agentes e investigadores.

Sólo hasta el momento que concluya la investigación, se puede poner en manos de un juez, y una vez que el juez determine si hay elementos que presuman la comisión de un delito o no, y si hubiera estos elementos, sería el momento de obsequiar la orden de aprehensión.