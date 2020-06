Confusas disposiciones por horarios de comercios

Existe confusión en las disposiciones de la autoridad respecto al horario de cierre para negocios no esenciales, “deberían publicarlo en la Gaceta Municipal para que sea oficial y no un anuncio que no todos los comerciantes o empresarios conocen”, destacó Óscar Moreno Littleton al referir el temor existente ante la posibilidad de clausuras y altas multas.

El dirigente de la Coparmex reprochó en entrevista para El Sol de Durango, que ha sido muy poca e incluso confusa la información que ha difundido el municipio respecto al horario en que deben trabajar aquellos negocios considerados como actividad no esencial.

La verdad es que han tenido comunicación con líderes de cámaras empresariales para que éstos hagan extensiva la disposición a sus socios, sin embargo tendrían que hacerlo oficial a través de la publicación en la Gaceta Municipal.

Es por ello que existe mucha confusión porque incluso la información no fluye para todo el comercio; de ahí que se ha generado un gran temor de ser clausurados y multados con grandes cantidades.

Moreno Littleton insistió en la necesidad de que sea a través de canales oficiales como se haga este anuncio, por ello la Gaceta Municipal es el único medio que le daría validez oficial a esta disposición municipal, puntualizó.