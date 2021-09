Contagios en escuelas se monitorean adecuadamente: Calderón Luján

Sobre los reportes de casos sospechosos de Covid-19 en las escuelas, que se dan a través de denuncias en redes sociales, el Secretario de Educación en Durango, Rubén Calderón Lujan manifestó que se atienden inmediatamente por un enlace de la Secretaría de Educación con la Secretaría de Salud y Protección Civil, para determinar la situación real.

Aseguró que en ocasiones en las redes sociales se exagera, por lo que se debe ser cuidadoso y no alarmar a la sociedad, pues ha ocurrido que se reportan 5 casos en X escuela, y al acudir al lugar no hay ninguno, o se detectaron 2 entre el personal, pero que no han asistido a la institución y no generan riesgo.

Dijo que el monitoreo es exacto sobre lo que pasa en las escuelas, pues se debe reportar un informe diario del que se tiene la información precisa por la Secretaría de Salud, sobre todo para dar seguimiento.

Por indicación de las autoridades de sanidad se estableció un protocolo para el regreso seguro que deben de seguir en todas las escuelas, y habla de las medidas de prevención que se han llevado desde el inicio de la pandemia, un filtro sanitario al ingresar con gel, toma de temperatura, uso de cubrebocas, sana distancia y lavado de manos constante.

Por el momento señaló que es necesario atender todas las indicaciones de salud, pero tomar en cuenta que los cuidados de prevención de venir desde casa.