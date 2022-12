Contemplan modificaciones en el presupuesto de ingresos para el 2023

Se contemplan cambios, ajustes y modificaciones en el presupuesto de ingresos y egresos para el año 2023, afirmó Luis Enrique Benítez Ojeda, diputado del Congreso del Estado, quien subrayó que por primera vez habrá una partida de dos mil millones de pesos para pagos de corto plazo a proveedores.

“Vamos a modificar el paquete, no va a pasar como está, porque aquí no somos como los diputados o senadores federales de Morena, no somos borregos de nadie, no somos empleados ni de éste ni de ningún gobernador” aseveró.

El diputado local, añadió que ante la inquietud de empresarios, se ha atendido a varias comisiones de ellos, ha habido acercamientos con la junta de coordinación política, con comisión de Hacienda, han hecho planteamientos que se han atendido, que se han escuchado.

“Lo que más les preocupa a los empresarios es el impuesto sobre nómina que tiene un incremento de un punto, que es un 50 por ciento más de lo que hoy se paga, tienen algunos razonamientos que ha valido la pena tomarlos en cuenta, pero también les estamos pidiendo un esfuerzo mayor” señaló.

Luis Enrique Benítez Ojeda, expuso que hay estados como el vecino Coahuila, que pagan un cuatro por ciento de impuesto sobre nómina, y en Durango se paga el dos por ciento, y el ejecutivo ha planteado el tres, por lo que hay que hacer el esfuerzo de que ganen un poco menos y contribuyan un poco más, pero también transparentando en que se gasta y en que se gasta el recurso.

Dijo que por primera vez viene una partida de dos mil millones de pesos que están etiquetados para pagar deudas de corto plazo a proveedores, a constructores, Acción que nunca antes se había etiquetado, y ahora se podrán realizar todos estos pagos, por ello es necesario también que se contribuya a captar más recursos.