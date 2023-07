Contienda dispareja y exceso de propaganda de compañeros: Ricardo Monreal

De los cinco millones que el partido de Morena autorizó para su recorrido, Ricardo Monreal Ávila, informó que del 19 de junio, al 22 de julio, ha gastado un millón 640 mil pesos de gastos, casi 50 mil pesos diarios, "todo con factura con base y soporte de transporte”, informó en conferencia de prensa que realiza como parte de su recorrido por el país como parte de la contienda interna.

Y luego ya le ponen eso de “Yo llevó a cabo una campaña muy austera, sin excesos, sin dispendio, incluso con la cooperación”, señaló Ricardo Monreal aspirante ser el coordinador de los comités de las 4T, en un encuentro con medios de comunicación previo a su Asamblea Informativa, donde reconoció la contienda con sus compañeros..."

Reconoció “sí sirve la publicidad, las redes, las pautas, pero es complicado que nosotros tengamos esa cantidad de dinero, y aunque lo tuviéramos no gastaríamos en eso, Morena surge contra el abuso de los recursos públicos, y no podemos copiar ese tipo de prácticas, hasta el momento el partido ha sido omiso, no ha tenido la fuerza de frenar o parar todo ese tipo de propaganda que nos hace quedar mal con la sociedad".

Agregó que con un espectacular, la gente al menos te identifica, si es que no vas a poder llegar a ciertos lugares porque es complicado, haciendo la gira de trabajo diario, "puedo llegar a un universo de 270 mil mentes, que la realidad no es nada comparado con más de 90 millones que conforman el padrón electoral en el país".

“Es difícil para mí seguir caminando, pero no me genera ningún problema cuando voy por carreteras y veo cientos de espectaculares de mis compañeros, eso me anima más, porque pienso que el dinero en exceso no puede ser la clave de la política”, durante todo el recorrido he detectado mil 148 espectaculares contados.

En Durango no ha visto un solo espectacular para su persona, solo una lona, y antes de llegar acá sí pidió en un lugar que quitarán un espectacular, aunque agradece a quienes lo consideraron, “creo que lo más importante es que las ideas prevalezcan, se difundan, y generen ese enganche en todos”.

El único aspirante del norte del país, precisó que cada lunes da cuentas a la ciudadanía de los recursos utilizados, de los 5 millones que el partido de Morena autorizó para su recorrido, que dé del 19 de junio al 22 de julio, va un millón 640 mil pesos de gastos, diariamente casi 50 mil pesos, “todo con factura con base y soporte de transporte”.

Por la tarde, al terminar sus actividades en Durango, el exsenador viajará a Zacatecas y después a Nochistlán, y fue cuestionado también sobre el tema de seguridad, y destacó que la estrategia federal en el tema de seguridad, es correcta, pero sí necesita mejorar la coordinación, tareas de inteligencia, revisión de la estrategia puntual y mejorar la condición de vida de los soldados, marinos y policías, que quedan expuestos a esta actividad que se ha convertido en alto riesgo.

"No puedo negar que en los 19 estados que he recorrido me han planteado, el tema de inseguridad, y creo que es por la tan profunda destrucción del tejido social, que quizá no valoramos que iba a suceder". A pesar de ello, dijo que no viaja con ningún equipo de seguridad, y seguirá viajando con todo, menos con miedo, aunque sí manifestó que se pudiera mejorar la cuestión de seguridad en el corredor norte desde Chihuahua, hasta Querétaro.

Sobre la desaparición del Insabi, apuntó que debe verse como un proceso de evolución el Insabi, que fue mal concebido y ahora se pagan las consecuencias, sin embargo entre los ejes de trabajo que tiene en mente es la seguridad, el campo mexicano, y salud en cuestión de mejor abasto de medicamentos.

Agradeció el espacio a los medios de comunicación presentes, “me siento muy contento, voy a tener varias entrevistas, porque es la única manera que tengo que transmitir mis ideas, mis propuestas y mi intención de ser el coordinador de los comités de las 4T", finalizó.