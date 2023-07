Luchará Enrique de la Madrid por la igualdad de oportunidades

Enrique de la Madrid, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, se declaró confiado en su visita a Durango de vencer en la próxima elección a un régimen de terror, que trata mal a la mujer y que verdaderamente tiene en abandono al campo mexicano. Calificó como una “auténtica babosada” la política de abrazos y no balazos implementada por Andrés Manuel López Obrador.

De la Madrid Cordero y su equipo de trabajo, de manera conjunta con el dirigente estatal del PRI, Arturo Yáñez, y algunos personajes conocidos como Rodrigo García, Luis Madrazo y Rodolfo Guerrero, entre otros, citaron a los medios en las tradicionales gorditas de Medicina y ahí, compartió los alimentos con los representantes de los medios de comunicación.

De entrada, el exsecretario de Turismo, reconoció a Durango como una tierra de oportunidades a la que le hace falta un impulso importante para aprovechar sus riquezas; “es un estado importante que necesita más desarrollo y crecimiento económico”.

Aseguró que su lucha es por igualdad de oportunidades, por acceso a educación de calidad que se necesita hoy para competir, empleo con mano de obra calificad y herramientas para ser competitivos.

Tenemos en el caso de Durango, mantener la seguridad, cuidarle; “porque vengo de Zacatecas y como viven allá no es vida”.

Solamente juntos los partidos de oposición y la sociedad, podemos trabajar sobre una alternativa para un México mejor, reforzó.

A la vez, reiteró que hoy en día de verdad el campo está abandonado. Destacó el cumulo de programas que desaparecieron sin justificación.

Los mexicanos ya están hartos de este gobierno irresponsable e inepto que evade sus responsabilidades en los temas que realmente le interesan a las personas. Por eso estoy convencido que no van a poder parar al #FrenteAmplioPorMéxico. — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) July 19, 2023

Enrique de la Madrid puso en claro que no se bajará de la contienda “hasta ver el final de la película. Antes no”. Asegura que debe quedar preciso a través del proceso en marcha, quién es el postulado o postulada más fuerte para encabezar los esfuerzos del Frente Amplio por México. Indicó que su fuera Xóchitl Gálvez la ganadora, “tendrá mi apoyo, pero de momento no tengo por qué declinar”.

Serán los ciudadanos quienes nos digan al final, quién quieren que sea el candidato, reiteró.

Con respecto a los ataques sistemáticos por parte del presidente López Obrador en las mañaneras en contra de Xóchitl Gálvez, dijo que obviamente no se trata de una postura de caballeros; “pero no me extraña, porque se trata de un gobierno que está en contra de las mujeres y espero que ellas lo entienda para que analicen su voto y luego no se quejen”.

Luego, destacó que la realidad es que estamos en igualdad de condiciones Morena y el Frente Amplio y las posibilidades que tenemos de ganar son reales, “sobre todo porque el de Andrés Manuel López Obrador es un desastre de gobierno, al que todo le sale mal, porque se hace sin estudios, sin preparación, sin inteligencia”

Vamos a ganar porque la gente está harta y en efecto, hay un grupo importante que sigue apoyándolos, pero, solamente porque reciben recursos de una manera tan indigna de tratar a las personas con necesidades; “para todos ellos el mensaje es un claro y muy preciso, nos les vamos a quitar ni un peso, no les vamos a retirar nada, y sí al contrario, les vamos a dar más”.