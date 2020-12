Continúan a la alza contagios de Covid en Durango

La Secretaría de Salud en Durango (SSD) reporta 60 nuevos casos positivos de Covid-19 y tres defunciones a últimas horas; en base a las cifras acumuladas se cuentan 24 mil 117 contagiados durante lo que va de la pandemia con mil 471 defunciones.

Durante rueda de prensa virtual el vocero de la SSD, Fernando Ríos Quiñones, informó que de los 60 positivos detectados recientemente en todo el estado; 32 radican en la capital, 16 en Gómez Palacio, seis en Guadalupe Victoria, tres en Mezquital y con uno respectivamente Cuencamé, Lerdo, así como Nuevo Ideal. Los tres fallecidos corresponde a mujeres; dos en Durango y una en Lerdo.

Desde marzo pasado a esta fecha se contabilizan en la entidad 24 mil 117 casos positivos; de los cuales 12 mil 620 y 621 defunciones en la capital, en Gómez Palacio 6 mil 239 por 532 decesos, Lerdo 81 muertes y mil 616 casos, así como Pueblo Nuevo 578 positivos con 17 difuntos y finalmente Nuevo Ideal que suma 422 por 13 muertos.

Actualmente el número de personas sospechosas a esperas de resultados son mil 990, en tanto que las comorbilidades más comunes siguen siendo la Hipertensión, Obesidad, Diabetes y Tabaquismo.

Por ello el vocero de la SSD exhortó a los ciudadanos para que no se confíen y no bajen la guardia en la aplicación de medidas preventivas, ya que aún la pandemia no termina y continúan los contagios y defunciones, por lo que se debe atender la recomendación ya por todos conocidos.

Además insistió en que no se realicen fiestas en las casas o reuniones navideñas, eso acarreará más contagios y que podrán verse reflejados en las cifras de los próximos 14 días o al cierre del año, concluyó.