Crisis en Cuauhtémoc, Cuencamé; llevan tres meses sin agua por fallas de CFE

A una hora y media de distancia, aproximadamente, de la capital duranguense, por la carretera federal 40D, se encuentra la localidad Cuauhtémoc, perteneciente al municipio de Cuencamé, donde sus habitantes llevan tres meses en crisis por la falta de agua.

Magdalena Navarrete, familiar de algunos de los afectados, señala que esta falta de agua deriva que el transformador que permite que los pozos tengan energía eléctrica no sirven, y aunque han recurrido en múltiples ocasiones a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), han tenido respuesta nula.

“En el poblado ya tienen tres meses sin agua potable, el transformador no funciona, no jala, mandaron a hacer un estudio y se llegó a la conclusión que son las líneas de la CFE que abastecen el transformador para que dé funcionamiento a la bomba del pozo. (…) No hay agua en el pueblo”, indican.

La situación orilla a que las familias adquieran por sus propios medios y bolsillo pipas de agua, las cuales cada vez les representa un costo de entre 150 y 280 pesos; lamentablemente hay quienes no tienen el recurso para pagar por acceder al agua para su uso diario.

“Es una pipa por familia, la gente que tiene como trasladarla ya puede ahorrarse un poquito, pero pues la gente que no tiene es un gasto considerable por semana”.

Dijo, la CFE no se hace responsable, y a la gente nada más le dan largas, pese a que llevan mucho tiempo batallando. “Comisión ha estado negándose a atender a la gente, es lo que más incómoda. (…) Sin dar solución todavía”.

Navarrete expuso que la expectativa de los habitantes de esta localidad es que autoridades estatales colaboren para atender esta problemática que resulta grave, al tratarse de un elemento necesario para la vida diaria.