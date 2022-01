Cuarta ola de contagios deja sin ventas y personal a comercio en pequeño de Durango

El comercio en pequeño, prevén que la cuesta de enero se prolongue hasta el mes de abril, situación que muchos no podrán soportar y cerraran sus negocios e incursionaran en la informalidad, declaro Martha Elba Valdez Pérez, quien afirmo que existe una caída del 60% en las ventas, aunado al contagio del 60% de la plantilla laboral que presenta Covid.

Lo anterior fue dado a conocer por la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canapeco), quien dijo que realmente el comercio formal sufre las consecuencias de una mala economía nacional y local, además de la fuerte ola de contagios de Covid.

Local Regresar a semáforo rojo provocaría el cierre definitivo de empresas: Canaco Manifestó que hoy se tiene una ausencia de trabajadores contagiaos o sospechosos de cuando menos el 50% de la plantilla laboral.

Aclaro que ante la falta de ventas, no han tenido que verse en la necesidad de suplir a los trabajadores contagiados, sin embargo, es un gasto que no está previsto en el presupuesto de los empresarios en pequeño.

Local Aplica Protección Civil 17 mil revisiones a comercios duranguenses Martha Elba Valdez Pérez, dijo que la crisis no será de dos meses, la crisis posiblemente se supere hasta el mes de abril. Hoy no hemos podido recuperarnos, no tenemos ventas y por consiguiente no tenemos para cumplir los compromisos económicos, realmente es un inicio del 2022 extremadamente complicado.

Posiblemente muchos no podrán pagar porque no hay ventas y tengan que cerrar sus establecimientos.