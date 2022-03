Debe haber una estrategia de seguridad con el estado de Zacatecas: Magdalena Gaucín

Debe haber una estrategia conjunta de seguridad con el estado de Zacatecas, al ser paso de mercancías, opinó Magdalena Gaucín Morales, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Durango.

Señaló que es un tema preocupante, y ya se comienza a tener el fenómeno de desplazados que vienen de Zacatecas, de forma que se debe ahondar con más estrategias.

En Durango el problema de inseguridad todavía se puede contener, pero el problema es muy cercano, y se debe evitar que las situaciones que se están dando en Zacatecas se pasen también al estado.

“Yo pasé hace unos 20 días por la carretera, también fui a Torreón unos días antes, y vi mas seguridad en la carretera a Torreón que en la carretera a Zacatecas, aunque se diga que hay seguridad, la verdad es que está muy sola la carretera” puntualizó.

Magdalena Gaucín Morales, dijo que es preocupante no ver la seguridad en esta carretera, sobre todo porque para quienes vienen del Bajío no tienen otra forma de llegar a Durango, de forma que se habla mucho de seguridad, pero no se ve en qué parte, solo cuando ya se pasa a Durango, pero no se ven desplazamientos que tendría que haber de la Guardia Nacional o del Ejército.