Transportistas de la CTM de Gómez Palacio piden intervención de las autoridades

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Trabajadores de sindicatos de camiones de carga pesada adheridos a la CTM-Durango, realizaron una manifestación y bloqueo de 3 de los 4 carriles en el bulevar Miguel Alemán, con la finalidad de que alguna de las autoridades estatales o municipales, intervengan luego de que agremiados de la CATEM los bloquearon, hostigaron y hasta amenazaron de agresión física por realizar su trabajo.

El secretario general del sindicato de Acarreos Públicos de Materialistas, Pasajeros y Similares del estado de Durango adheridos a la CTM, Edy Silvano Márquez, comentó que durante la mañana solamente fue una manifestación, por el hostigamiento que han recibido de los agremiados a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

A pesar de que hizo énfasis de que solamente fue una manifestación, es justo mencionar que colocaron camiones materialistas y tráiler en 3 de los 4 carriles del bulevar Miguel Alemán, a unos 100 metros de la calzada J. Agustín Castro, luego de que frente a dicho bloqueo camiones de carga de la CTM realizaban labores de sacar escombro de lo que antes era un centro comercial y en un momento determinado les fue bloqueada la salida de estas unidades por integrantes de la Catem.

Sin embargo, a l poco tiempo los de Catem se retiraron, sin embargo, Silvano Márquez expuso que fue amenazado debido a que los del Catem alegan que ellos deben tener toda la obra, aún y cuando hay una lona en que los trabajos los realizan los transportistas de carga de los sindicatos de CTM.

Lamentó que este conflicto con la Catem ya tiene más de dos años y recientemente han sufrido amenazas de agresión física por parte de la dirigencia, que exige el 50% de las ganancias, pero alegan que ellos deben tener toda la representatividad de toda la obra, quieren cobrar, facturar, rebajarnos un tanto por ciento, aún y cuando no son transportistas, incluso ni camiones tienen.

Silvano Márquez pidió la intervención de las autoridades de Autotransportes, así como Seguridad Pública municipal y estatal pues dijo temer por su integridad y la de sus compañeros, además pidió que se actúe, pero hasta el momento (12:30 del mediodía) ninguna autoridad se acercó.

“Estamos padeciendo de la organización de la CATEM, en esta obra vienen y nos bloquean con camionetas particulares, nos hostigan, nos amenazan a varios agremiados, hace un momento me marcó y me dijo que me iba a madrear, incluso no nos dejan trabajar en ningún lado siendo que tenemos los contratos de las obras y así lo hemos demostrado”, dijo.

Para concluir, Edy Silvano Márquez indicó que ninguna autoridad se ha presentado y sólo queremos que nos atiendan y nos den garantías, de lo contrario vamos a realizar bloqueos totales de esta vía y de la carretera que va a ciudad Juárez, Chih.