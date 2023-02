Deben sociedad y gobierno trabajar juntos para cuidar Durango: Alicia Gamboa

El cuidado del medio ambiente, de la infraestructura de la ciudad y de las obras que se realizan, también son responsabilidad de toda la sociedad, no solo de la administración municipal, de otra manera no habrá recurso, operativos, ni tiempo que alcance para poder avanzar, así lo manifestó la síndico municipal de Durango, Alicia Gamboa, ante los diferentes actos que se han cometido en la capital.

“Yo creo que hoy más que nunca tenemos que trabajar sociedad y gobierno, si sociedad y gobierno no trabaja de la mano y no entendemos que es responsabilidad de todos cuidar nuestro estado y nuestro municipio, no vamos a avanzar”, expresó.

Dijo que es importante hacer conciencia, no solo con lo que paso de la pavimentación, sino con el cuidado de áreas verdes, evitando tirar basura o la quema de llantas. Por ejemplo con la limpieza de los canales, que se han desazolvado, porque es tarea del municipio, pero a los 2 meses se encuentran de nuevo con pañales, basura y llantas, entre otras cuestiones.

Fue el pasado 26 de enero, que se registraron los daños a trabajos de pavimentación, y por lo que el alcalde Toño Ochoa, opinó “lamentable que haya ciudadanos tan irresponsables, que estén atentando no contra el gobierno municipal, sino contra los ciudadanos”, por lo que se abrió una investigación, y encontrar a los responsables.

A la fecha los 3 tramos dañados ya fueron reparados, fue el de Morelos a Allende, otro el crucero de Canoas y Dolores del Río, y el tercero en el tramo del 16 de septiembre a Gómez Palacio, todavía se desconoce si lo ocasionado se realizó de manera intencional o por descuido de algunos usuarios.