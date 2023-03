Depura Comité Técnico padrón de organizaciones sociales en Durango

Tras un análisis del Comité Técnico se depuró el padrón de organizaciones sociales que éste año recibirán apoyo del municipio, según informó Guillermo Juárez Compeán, sub director de Atención Ciudadana, serán 114 agrupaciones cuyo presupuesto que absorberán asciende a 7 millones de pesos.

Entrevistado al respecto el funcionario municipal refirió que durante 2022 fueron 127 organizaciones sociales y que ahora son 114, es decir que las 13 faltantes no cumplieron con la serie de requisitos que solicita el Ayuntamiento para entregar apoyos y quedaron fuera.





Reconoció el entrevistado que por primera ocasión se conformó un padrón "plural", donde tienen cabida todas las fuerzas políticas, así como agrupaciones de la sociedad civil organizada e incluso las de tipo humanitario.

Al afirmar que se conformó un padrón bien "estudiado", adelantó que difícilmente se podrán presentar inconformidades o cierres de oficinas municipales. De las que no entraron este año fue debido a la falta de documentación que les acreditara, no había comprobación de gastos y algunas definitivamente no cumplían con las especificaciones que se requieren para beneficiario a la sociedad.

Juárez Compeán aseveró que se hizo una minuciosa revisión de todas las agrupaciones que reciben recursos del municipio, hubo visitas de inspección a oficinas para comprobar que efectivamente existían y cumplían con los objetivos planteados en sus proyectos de trabajo.

Dijo finalmente que entre las agrupaciones eliminadas del apoyo se detectó que contaban con padrones "inflados", muchos ni siquiera conocían a sus líderes y ante la incertidumbre de que pudieran hacer mal uso de los recursos se optó por dejarlas fuera.