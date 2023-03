Cabildo de Gómez Palacio reprueba la Cuenta Pública de la pasada administración

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Desde el comienzo de esta administración municipal que preside Leticia Herrera Ale, se tiene un excelente manejo de las finanzas, situación que ha sido una constante en estos primeros seis meses, de ahí que se mantienen sanas, reconoció el Síndico Municipal, Jaime Alonso Aguilera.

Durante la sesión ordinaria de cabildo del Ayuntamiento de Gómez Palacio, celebrada la tarde del martes, presidida por la alcaldesa Leticia Herrera Ale, se aprobaron los dictámenes que dan cuenta de los estados de Situación Financiera y Actividades correspondientes al mes de enero del 2023, mismos que fueron aprobados por unanimidad por los representantes ciudadanos.

Previa exposición de los dictámenes, Jaime Alonso expresó su reconocimiento al tesorero municipal, Carlos García González, al tiempo que agradeció el compromiso mostrado por los regidores que de manera constructiva han participado en la revisión de las finanzas, aportando con esa labor, certeza sobre el buen manejo de los recursos públicos que ha tenido este gobierno,









Rechazan cuenta pública del ejercicio 2022

Sin embargo, al abordar el tema y poner a votación el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal de la cuenta pública del ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de diciembre del 2022, fue rechazada por mayoría de los integrantes del cabildo.

Se explicó el motivo porqué la fracción mayoritaria no aprobó la cuenta publica 2022, esto se debe a la deuda que se originó por no percibir los 183 millones de pesos correspondientes a participaciones federales que el gobierno federal sí entregó al entonces gobierno del estado que en su momento presidió José Rosas Aispuro Torres y que este a su vez no entregó a los municipios incluido Gómez Palacio.

Al respecto, la alcaldesa gomezpalatina, comentó que el gobernador Esteban Villegas, presentó una denuncia por esta situación que se repitió en varios municipios de Durango durante la pasada administración, y que en lo que respecta a Gómez Palacio, ella hará lo conducente para que quien metió la mano donde no debía, regrese ese dinero que es del pueblo de Gómez Palacio.

Cabe resaltar que en el año 2022, de enero al 14 de septiembre el gobierno del estado fue presidido por José Rosas Aispuro, periodo en que fallaron en la entrega de las participaciones federales.