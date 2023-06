Descarta Esteban Villegas buscar candidatura a la presidencia

Entre risas y con un rostro de sorpresa ante el cuestionamiento, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villareal, aseguró que no participará en la contienda para ser candidato a la Presidencia de la República, “no, estoy bien entretenido en resolver temas de Durango, participaré en la parte interna de la Alianza yo formo parte de la Alianza”, dijo.

Confía en que todos los aspirantes lo hagan de manera positiva, que no existan pleitos internos, que sean lo suficientemente maduros para saber que el país no necesita división, “sino mensajes esperanzadores de unidad”.

Villegas Villareal añadió que la gente podrá decidir quién será la próxima o el próximo Presidente de la República, por lo tanto Durango está listo para garantizar que el proceso se lleve de manera tranquila, muy transparente y los votantes puedan elegir con plena libertad.

“Y como gobernador estaré pendiente de quien quede en los diferentes procesos, cuando ya haya candidatos de las alianzas y partidos tendré oportunidad para reunirme con ellos, ya que tengo que ver por Durango más allá de los intereses políticos personales”, señaló.





En cuanto al proceso interno de la alianza conformada por el PRI, PAN, PRD; ahora denominado Frente Amplio por México, refirió que el suyo es un voto más, “van a buscar firmas en todo el país, como militante la podré entregar, pero es una de más de 200 mil que requieren”.

Al ser cuestionado sobre los diferentes perfiles que han manifestado su aspiración a la candidatura, respondió que todos son buenos, “vamos a ver que dice la gente y si tienen el click con la ciudadanía, que es lo más importante, ya ahora no es solo capacidades y experiencias”.

Añadió que la alianza debe sacar a la mejor o al mejor perfil, para que haya una buena competencia y la gente pueda decidir el rumbo del país para los próximos seis años.

Para finalizar comentó que ya le pidió a los miembros de su gabinete que de tener aspiraciones políticas no interrumpan el trabajo de gobierno, “estamos para dar muy buenas noticias y no voy a permitir que por un tema personal – político alguien se distraiga”, agregó “quien quiera participar, avise, y que se regrese a sus partidos para que de ahí hagan la parte política y no distraigan el trabajo del gobierno”, finalizó.