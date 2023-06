Denuncia Movimiento Ciudadano actos anticipados de campaña

Actos anticipados de campaña, sean de Morena, del PRI o PAN, son ilegales y los vamos a denunciar, porque además están haciendo un derroche y despilfarro con financiamiento que no se ha dicho tampoco de donde proviene, por lo tanto también es ilegal, porque “la ley claramente señala que las precampañas empiezan en la última semana de noviembre, no antes, no después”, así lo manifestó el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Martín Vivanco Lira.

Ahora “hay una falta de imaginación de la alianza opositora, que se hizo opositora”, pero está replicando básicamente el mismo procedimiento ilegal de Morena, el oficialismo y está dejando que AMLO coordine su campaña de oposición, que además eso de que están unidos yo creo que se les va a caer.

“Veo incongruente que se la pasaron criticando a Morena, con sus actos anticipados de campaña, y hoy están haciendo lo mismo”, con el mismo eufemismo, llamándole responsable de crear el no sé qué a quien resulte ganador de ese proceso ilegal, llama mucho la atención, porque la Ley está para cumplirse, leyes que ellos mismos han aprobado, que nos han costado mucho trabajo, que tienen una lógica electoral.

Indicó “no entiendo para que esta desesperación”, ni para qué vernos la cara a todos los mexicanos, las mexicanas, los duranguenses, las duranguenses, con este actos que van totalmente en contra de la ley. Por eso así como hemos denunciado a Morena por violar la Constitución, haremos lo propio con los partidos del pasado.

En cuanto a la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE), o las determinaciones para sancionar, el dirigente comentó “esta yo creo, entre la espada y la pared, y muy pasivo”, sí llegando a un punto de complicidad, porque está dejando que hagan lo que quieran, siempre y cuando lo llamen de otra manera.

Vamos a ver qué pasa cuando lleguen las impugnaciones, nosotros sí vamos a recurrir a las instancias correspondientes, y hay una segunda instancia que revisa las resoluciones del INE, que es el Tribunal Electoral, nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, pero son acciones de simulación que el INE debe parar.

El INE y el Tribunal Electoral, si fuera consistente, les negaría el registro a cualquiera que resultará ganador como candidato de Morena, o de la Alianza opositora, y multaría a los partidos, porque se está poniendo en riesgo la legitimidad de la campaña electoral del 2024.

Dijo que en Movimiento Ciudadano, se van a reunir el 14 de julio en el Consejo Nacional, para dar a conocer el método de elección para su candidato a la presidencia del 2024, y ya el 05 de diciembre se dará a conocer y dentro del periodo electoral.