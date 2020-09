Diputado del PRD pugna por regularización de chocolatos

Deben regularizarse más de 130 mil "chocolatos" que circulan por la ciudad no podemos cerrar los ojos a una problemática creciente, dijo el diputado David Ramos Zepeda al insistir que es totalmente falso que se haya terminado con la corrupción en las aduanas y diariamente, con el pago de una mordida, cruzan miles de vehículos para internarse en el país de manera ilegal.

Tan solo en Durango todos los días circulan unidades extranjeras que constituyen parte del patrimonio de muchas familias, se trata de una problemática que crece constantemente ya la que no podemos cerrar los ojos.

Para el diputado perredista, David Ramos Zepeda, es evidente que todas estas unidades deben ser regularizadas a fin de que paguen impuestos al igual que toda la ciudadanía.

De entrada, el representante que la propuesta de su partido, el PRD, es atender un problema con el que ya deben lidiar las autoridades en Durango, pues estas unidades que no tiene ninguna certeza jurídica y son patrimonio de muchas familias, ya circulan por las calles de la entidad.

“Sabemos que no es lo correcto, pero ante la corrupción que López Obrador decretó que ya se había terminado en la frontera, en la vida real, en el terreno de los hechos, siguen pasando muchos vehículos pagando mordidas para llegar aquí, al estado Durango ya todos los estados de la República ”, dijo.

Ante tal circunstancia, dijo el legislador, “yo creo que lo primero que tenemos que hacer es realmente aplicar la ley para que ya no pasen más vehículos, y en segundo lugar, no podemos cerrar los ojos y decir no tenemos el problema de los autos chocolates, tenemos que regularizarlos para que al igual que toda la ciudadanía paguen sus impuestos, los refrendos, que pueden además contratar seguros y este recurso que sea destinado a cada uno de los estados para que mejoren su sistema de salud ”.