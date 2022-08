Diputados de Durango regresan propuesta de matrimonio igualitario a Comisiones

La tercera no fue la vencida, de nueva cuenta el pleno del Congreso de Durango, rechazó las modificaciones al Código Civil en los artículos 134 y 142, en torno al matrimonio igualitario debido a que el dictamen presentado no contaba con la mayoría de firmas por parte de los diputados de la Comisión de Derechos Humanos.

La cita era a las 17:00 horas, los diputados arribaron dos horas más tarde, después de las 19:00 horas se citó a una segunda sesión, que iniciaría a las 20:00 horas sin embargo el reloj transcurrió y al marcar el reloj las 21:00 horas se completó el quórum para dar paso a la segunda sesión del primer periodo extraordinario de sesiones.

Al iniciar la sesión extraordinaria activistas de ambos bandos se dieron cuenta que el dictamen no se votaría, lo que desató los ánimos entre los grupos. Fue Tadeo Campagne quien al enfrentar al diputado Ricardo López Pescador señaló que los argumentos de los legisladores no son válidos, pues tuvieron tres años para analizar el dictamen y cuentan además con un mandato de un juez federal, mientras que Rayo Cortez, presidente de la asociación Red Familia, pidió que se vote, sin embargo pueden esperar más años hasta que se lleve al pleno.

La ronda de oradores inició con la diputada Marisol Carrillo, quien señaló que sus homólogos están haciendo hasta lo imposible para no acatar la orden de un juez, “un dictamen inválido, ¿en serio?, sólo buscan pretexto para realizar un albazo… le están fallando a los ciudadanos que votaron por ustedes”, mientras entre gritos “derechos sí, caprichos no”, “Estado laico”, los ánimos subieron de tono.

Las puertas del recinto vibraron fuertemente, la comunidad LGBTQ+ pedía entrar, y no paró de insistir hasta cumplir su objetivo. Por su parte la legisladora Paty Jiménez, se pronunció a favor del regreso del dictamen a Comisión, por ser un escrito irregular, pues fue firmado por diputados de la pasada legislatura, y la Comisión actual no conoce el dictamen, “las diputadas y diputado de la comisión actual deben conocer y emitir de nueva cuenta el dictamen, ya que si existe un cambio deben subsanar y para ello deben estar presentes y debido a que la anterior Comisión no firmó el dictamen en su mayoría, se cae en un incumplimiento”, dijo la diputada, agregó que se debe remitir el trámite a la Comisión de Justicia.

Por su parte el diputado José Antonio Solís, señaló que el dictamen pasado no se enlistó, y votó en contra para bajarlo, ya que había sido un acuerdo que se votara en libertad y congruencia a la Constitución que establece la igualdad y no discriminación.

Mientras que Enrique Benítez Ojeda, hizo un rencuentro de los hechos, en lo cual aseguró que el dictamen está viciado de origen, pues se contradice el artículo 134 donde dice que “dicha unión podrá realizarse entre personas de diversos o del mismo sexo”, lo cual es discriminatorio ya que categoriza a las personas y se hace un distingo.

Además no debió haberse turnado a la Comisión de Derechos Humanos, pues no le compete ya que no puede modificar la legislación Civil, de ahí que propuso someter a la consideración del pleno retornar a la Comisión de Justicia y de manera extraordinaria convocar a discusión el contenido del dictamen, sin embargo no pudo pasar a votación.

El presidente de la Jugocopo, Ricardo López Pecador, al hacer uso de la tribuna comentó que el dictaminen debía ser enlistado para que el pleno analice, proponga y vote, pues el mandato del Juez señala que el dictamen apareciera en la lista, acto que se realizó, y llamó a generar una ruta para que como legisladores cumplan el compromiso, y propongan una reforma al Código Civil y no se discrimine a nadie, pero ello mediante un dictamen sólido con fluidez jurídica necesaria y que pueda afrontar cualquier controversia.

Por su parte, el priista Ricardo Pacheco, anticipó su voto a favor pues dijo venir de una familia de abogados liberales y ser respetuoso de la Constitución.

Llegó el turno de votar de manera nominal, con 14 votos a favor, 7 en contra y 5 nulos, el dictamen fue turnado de nueva cuenta a Comisión para su análisis y modificación.

Cabe recordar que en el 2015 el matrimonio igualitario fue propuesto por Israel Soto Peña, en esa ocasión se votó en contra. En el 2017 al ser impulsada por el diputado David Ramos Zepeda, se pospuso y fue hasta este jueves 18 de agosto del 2022 que se retomó.

El dictamen estipulaba en el artículo 134 que: “Se concederá al matrimonio entre dos personas para realizar comunidad de vida y procurarse mutuamente apoyo respeto solidaridad e igualdad. Dicha unión podrá realizarse entre personas de diversos o del mismo sexo.

La promesa de matrimonio que se hace por escrito y es aceptada, constituye los esponsales”, mientras que en el 142 estipulaba “El matrimonio tiene como finalidad principal el apoyo y la asistencia mutua, la solidaridad, la cooperación y la suma de esfuerzos entre los cónyuges.

La procreación y la perpetuidad de la especie no constituyen requisito o condicionante para contraer matrimonio”, sin embargo al no estar firmado por la mayoría de los 5 diputados que conforman la comisión el pleno decidió turnar de nueva cuenta el dictamen a la Comisión de Gobernación.