Diputados de Morena insensibles ante la sequía en Durango: CNC

"Falta de sensibilidad por parte de los diputados federales de Morena demostraron al no asignar recurso para atender el problema de la sequía que azota en Durango, ni si quiera hubo sensibilidad para apoyar a Guerrero por el desastre natural que destruyó el puerto de Acapulco", así lo declaró José Ángel Beltrán Felix, presidente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en el estado.

Señaló que no viene apoyo extraordinario para el campo, "ni en general para Durango, no les preocupan los problemas que se viven en el estado, ni lo que ocurre en el país, recordemos que en el estado hay una catástrofe por la sequía, y que repercute en la producción de maíz y frijol, porque prácticamente no habrá suficiente en el 2024, ni para autoconsumo".

Tampoco se garantizan las 10 mil toneladas de producción de maíz y frijol que se tenían previstas para el 2024, será una cantidad mucho menor, y se debe tomar en cuenta, que las anteriores cosechas eran de hasta 120 mil toneladas de frijol, pero además es algo que va a provocar el incremento de los precios de la canasta básica.

Los diputados de Morena son mayoría y se les pidió mayor recurso al campo, "nosotros como CNC estatal y en la nacional hicimos el esfuerzo para ir al parlamento abierto a la cámara de diputados, para decirles las necesidades que se estaban presentado, y que presentarán opciones para el campo, con créditos, empleo temporal para los productores, se les insistió en determinar declaratoria de emergencia para Durango por el tema de la sequía, que se prevé mayor a la que se registró en el 2011, porque en esta ocasión la cantidad de lluvia fue menor."

Mientras tanto para los ganaderos, al no tener las condiciones para su ganado, tienen que vender hasta más de la mitad, para poder mantener al resto, y que no sea una pérdida para las familias.

Indicó que además lo peor de la sequía se verá reflejado hasta el mes de abril o mayo de 2024, pues será en esas fechas que se refleje verdaderamente la cuestión por la falta de agua.