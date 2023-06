Diputados federales buscarán reformar leyes para apoyar al campo

El campo de Durango, que es lo que más nos interesa, no está bien, “muy por el contrario de acrecentar los apoyos al campo, se han quitado los programas” por parte del Gobierno Federal, por eso diputados federales están esperando reformar las leyes para que se destine el 4 por ciento del PIB, al campo, así lo manifestó el diputado local del PAN, Gerardo Galaviz.

Indicó que se requiere un gran apoyo, pues a falta de programas y organismos, “ahora es prácticamente el productor y sus hijos que se van a vivir a Estados Unidos, quienes están sacando adelante el tema del campo, por lo que hemos hablado de la necesaria tecnificación, pero que de igual manera para aplicarla se requiere recurso.

Imagen ilustrativa

Hay temas recurrentes o problemas que afectan al campo cada año, algunos derivados por el cambio climático, como las sequías, que año con año se presenta, por lo que es necesario le entremos al tema del cuidado del agua, para lo que es necesario que el productor se tecnifique, y necesita el apoyo del gobierno.

Hasta el momento no se ha dado un apoyo real, como por ejemplo con Segalmex, no hubo recurso y “hemos visto que fue más que nada un desfalco para el campo duranguense”. Además de que no es fácil para los campesinos y productores acceder a créditos bancarios, o de ser así, tienen intereses demasiado altos.





Reiteró como en otras ocasiones que en el campo se tiene un panorama sombrío, pues los ciclos de producción han cambiado, precisamente por las sequias o lluvias extremas, por lo que se tienen que proponer acciones concreta, pero al parecer hay mucha indiferencia por parte del Gobierno Federal.

Anteriormente, el diputado Gerardo Galaviz Martínez, presentó la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, para integrar dentro de las políticas que se ejecutan por parte del ejecutivo estatal, a través de la Secretaría General de Gobierno, a las personas migrantes y transmigrantes, que se interesan en invertir o destinar recursos en la entidad.