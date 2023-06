Denuncian ejidatarios atropello de empresa minera Real del Oro

Queremos que la sociedad de Durango, se entere del atropello que está realizando la empresa minera Real del Oro, subsidiaria de Argonaut Gold Inc, por eso hoy venimos aquí como hace 8 años, para exigir los beneficios que corresponden a los ejidos y a los pequeños propietarios, porque nos deben la fracción tercera del artículo 45, correspondiente a la ocupación temporal, así lo precisó el ejidatario Martín Ramírez Moreno, de Otilio Montaño.

Te recomendamos: Empresa minera tiene autorización de Semarnat para operar la presa de Jales

El ejidatario, pidió exigió que se les pague por lo legal, y aclaró que si no presionaban no les iban a pagar, pues para lograr que se pagara la fracción tuvieron que hacer un movimiento.

"No estamos dispuestos a demandar, queremos que se aplique la ley que ya está establecida, ellos dicen demándenos, señor se va a llevar 3 años, muy cómodos, pero aun así, si los demandamos les ganamos, y no les vamos a sacar los 40 tantos millones que nos corresponden, les vamos a sacar lo que no se imaginan, porque omitieron un sinfín de protocolos, jamás hicieron un avaluó para determinar el monto de la hectárea, y ustedes saben que la omisión es corrupción", señaló.





Local Terrenos ejidales ubicados en la sierra no se pueden fraccionar: Román Galán

Ramírez Moreno, enfatizó que esa gente dice que no hay razón de pagar, ya que para eso, se necesita que un tercero lo determine, "ellos lo quieren judicializar, judicializarlo para ganar tiempo, cuando ya está establecido de manera clara, que tratándose de la ocupación temporal con los contratos, se cubrirá, una compensación anual durante los primeros 5 años", agregó.

Comentó que desde el 2015 han luchado, y no han perdido porque asiste la razón, la legalidad, además de que piden intervenir al Gobierno del Estado, por lo que tienen confianza de un respaldo, que andar sueltos, "hemos seguido un proceso de negociación, queremos llegar a un acuerdo por la vía pacífica, pero de no ser así vamos a luchar, vamos a tomar las minas", dijo el ejidatario.

Afirmó que van a tener una reunión con los representantes de la empresa, pero de no tener una respuesta favorable, se manifestarán al campo. Asimismo dijo que esto no es una ocurrencia, ya que la Ley y se están burlando de ellos y de la gente, por lo que solo piden lo que les corresponde ya que por ahora no se puede ni sembrar, "son tierras devastadas y contaminadas así que no es cierto que vienen a ayudar", señaló el ejidatario.

Los 4 ejidos que están en defensa de sus beneficios son: San Lucas, San Agustín, Otilio Montaño y Atotonilco, que corresponde al menos a 340 familias, y a los pequeños propietarios, son los Gándara Favela, que integra de 8 a 10 familias.

Por su parte Héctor Manuel Reyes Chairez, comisariado ejidal de San Lucas de Ocampo, precisó que no están en contra de los inversionistas, solo esperan respuesta positiva a petición donde se incluya a los pequeños propietarios. Detalló que hace años la empresa minera, del proyecto San Agustín, tiene una gran producción de oro y plata, y están ganando muchas utilidades.