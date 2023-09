Diputados reconocen el trabajo de la Secretaría de Bienestar

Ante un recinto legislativo abarrotado por familias de diferentes áreas de la entidad duranguense, la secretaria de Bienestar del Gobierno del Estado, Rocío Rebollo Mendoza, rindió un informe detallado de las acciones emprendidas en el primer año de gobierno, por lo que los legisladores de los diferentes grupos y fracciones parlamentarias de la Sexagésima novena Legislatura la cuestionaron sobre diversos temas desde las acciones para mitigar la pobreza en la entidad y hasta los avances sobre la tarjeta madre a la cual se le destinaron los recursos para su operatividad.

Te puede interesar: Continúa investigación contra exfuncionarios de la pasada administración

Luego de que Rocío Rebollo, resaltara los logros obtenidos en este primer año de gobierno en atención a las familias de escasos recursos, y reconociera sobre los retos que se tienen por delante, inicio la ronda de preguntas y respuestas por parte de los parlamentarios.

La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jennifer Adela Deras le preguntó a la secretaria de Bienestar Social de cuándo funcionara el programa de apoyo para personas con discapacidad, a lo cual destacó que antes de que termine el mes de septiembre el gobernador Esteban Villegas Villarreal signara un convenio con Bienestar Federal, para lograr esos apoyos los cuales se otorgaran con retroactivo, a lo cual los presentes le aplaudieron.

El legislador petista, Mario Delgado cuestionó a la funcionaria sobre el destino de los 160 millones de pesos que se presupuestaron en este 2023 para la Tarjeta Madre a ese mismo cuestionamiento se sumó el legislador perredista, J. Carmen Fernández Padilla , ante lo cual respondió que de esos recursos tendrá que responder la Secretaría de Finanzas y Administración, sin embargo el gobierno de Esteban Villegas ha respondido con apoyos médicos, alimentación, proyectos productivos aun y cuando no se ha iniciado el programa tarjeta madre.

Rocío Rebollo comparece ante el Congreso del estado de Durango / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Por parte del grupo parlamentario de Morena, Marisol Carrillo, preguntó sobre los programas sociales que no se aplicaron por la falta de reglas de operación y sobre la importancia de implementar mecanismos para evitar que los programas sociales no se utilicen en este proceso electoral y la exhortó a entregar resultados positivos a pesar de la quiebra financiera en la que los dejo el ex gobernador Aispuro Torres.

Mientras que la diputada Sandra Luz Reyes del PRI, insistió en el respaldo que el municipio de Mezquital requiere para abatir los indicadores de carencia que lo hacen figurar entre los más pobres del país.

Diputados reconocen el trabajo de la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

El diputado Fernando Rocha a nombre de Acción Nacional cuestiono sobre el programa de Uniformes Escolares en donde que se ejercieron más de 162 millones de pesos, ante lo cual Rebollo Mendoza, resaltó que en el reparto de las prendas escolares se encuentra a cargo de la Secretaría de Educación e iniciará en breve en las comunidades y pueblos indígenas. Además dio a conocer que no todos los talleres pudieron participar porque se tuvo que hacer una licitación nacional y no todos cumplieron con los estándares de calidad que se les pidió, aun así algunos si lograron participar en la confección.

Antes de terminar la comparecencia, la diputada Ofelia Rentería a nombre de su grupo parlamentario Morena, cuestiono sobre las acciones que se realizan para disminuir el hacinamiento en que viven muchas familias en el estado, por lo que Rebollo Mendoza informo que se han construido 470 cuartos adicionales; mientras que Rosa María Triana solicitó mayor apoyo a asociaciones que atienden a adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, a lo cual la funcionaria aseguró que se tienen destinados 14.4 millones de pesos.