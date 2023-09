Se aplicará la ley contra responsables del desfalco en el Gobierno: Héctor Vela

El secretario general de Gobierno de Durango, Héctor Vela Valenzuela, dio a conocer que el adeudo heredado por la pasada administración es muy cercano a los 25 mil millones de pesos, y que el Gobierno del estado tiene el compromiso ante los duranguenses de ir a fondo en contra de los responsables de ese desfalco; “si hasta el momento no hay resultados, es porque se están haciendo bien las cosas a fin de que a la postre no se caigan los procesos judiciales”.

Entrevistado previo a su comparecencia ante el pleno del Congreso del Estado en el marco de la glosa del primer informa de actividades de la actual administración estatal, Vela Valenzuela fue enfático al advertir, “que no les quepa la menor duda, se aplicará la ley en contra de los responsables del desfalco”.

Se aplicará la ley en contra responsables del desfalco en el Gobierno: Héctor Vela / Foto: cortesía | Secretaría General de Gobierno

Al abordar el asunto, el funcionario estatal afirmó convencido que el Gobierno del Estado tiene el compromiso ante los duranguenses de ir a fondo en contra de los responsables del desfalco financiero heredado por la pasada administración.

A pregunta expresa, indicó que se trata de un adeudo de casi 25 mil millones de pesos, de los cuales corresponden a compromisos de corto plazo que no se han cubierto alrededor del cincuenta por ciento.

Interrogado en torno a la precisión del monto catalogado como irregular heredado por el gobierno que encabezó José Rosas Aispuro Torres, Héctor Vela sugirió que se cuestione sobre el asunto a la Secretaria de Finanzas para que haya mayor claridad respecto al asunto.

Luego, categórico respondió al cuestionamiento relativo al tiempo que se ha ido aparentemente sin que se ejerza justicia: “se aplicará la ley, que no quepa la menor duda y si no se ha hecho hasta a hora, es porque se están haciendo las cosas bien a fin de que no se caigan los procesos judiciales”.

Finalmente, admitió que el Gobierno de Esteban Villegas ha tenido que enfrentar una condición verdaderamente complicada ante la falta de recursos; “en efecto, sí ha sido un desafío importante, un reto muy complicado, pero por fortuna la creatividad con la que se ha manejado la actual administración, ha permitido no tener graves problemas sobre todo en pago de sueldos de trabajadores cuyo ejercicio dependen del Gobierno del Estado, sobre todo maestros y médicos”.