Discordia entre corcholatas será la fortaleza del Frente: Arturo Yáñez

Este miércoles 06 de septiembre se darán a conocer los resultados de las encuestas del proceso interno de Morena, para elegir al coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación, algo que asegura el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Durango, Arturo Yáñez, va a generar pleitos, discordia y división entre los diferentes equipos de las corcholatas, y eso será la fortaleza del Frente Amplio por México.

“Ustedes van a ver, la total imposición que es Claudia, por eso a Morena le preocupan los pleitos internos, la discordia, la división, el celo entre ellos mismos, porque Morena está dolido, preocupado y asustado", dijo.

¡Arrancamos la última etapa del cómputo de las encuestas para determinar al coordinador o coordinadora de defensa de la transformación.

¡Gracias a la y los aspirantes y sus equipos, a la dirigencia de Morena y a miles de militantes y simpatizantes que hicieron este evento… pic.twitter.com/acLlJeoDEL — Mario Delgado (@mario_delgado) September 6, 2023

Yáñez destacó que los morenistas evalúan las cosas en el Frente Amplio por México, "van caminando bien, con buen rumbo, de unidad, de fortaleza, sin ningún pleito, con mucha madurez y acuerdos, para lograr un frente amplio competitivo, por eso no pueden decir que nuestro proceso interno fue una simulación".

Puntualizó que las reglas fueron claras, "en una primera etapa habíamos consolidado que quienes juntaron 150 mil firmas iban a pasar a una segunda etapa, y que la tercera etapa finalista, era el tema de los resultados de la encuesta.

Recibo constancia como responsable de la construcción del Frente Amplio por México. 🫶🏼#LaVictoriaEsNuextra pic.twitter.com/XdJh7O7tt2 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 3, 2023

Debemos de reconocer, a una mujer de amplia trayectoria de partido, de amplia experiencia legislativa y en el servicio público, como lo es Beatriz Paredes, quien tuvo la oportunidad de ceder, una vez anticipándose a un proceso de votación, ella mostró la madurez suficiente, para dar la oportunidad a Xóchitl Gálvez", aseguró.

Señaló que eso fue algo que los unió más y les dio la fortaleza de tener un Frente Amplio Unido Fortalecido, "aunque los de Morena si querían que se diera una disputa o una competencia al interior entre Xóchitl y Beatriz, para medir fuerza, pero no se dio.

En el Frente Amplio por México nos mantenemos UNIDAS y UNIDOS.



¡Vamos a ganar! pic.twitter.com/avQlCVCMiZ — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 31, 2023

Esa unión nos da la oportunidad de no perder el objetivo que se tiene, que es salvar a México, entonces no podemos pelear ni por los intereses personales, ni de partido, por muy valiosos que sean, porque tenemos que ver por el país, además formar el Frente, nos dio mucha satisfacción, porque no solo fue una alianza de PAN, PRI y PRD, sino sumo a la sociedad civil", concluyó.