Distribuyen productos de limpieza en las escuelas

Esta mañana el Gobernador del Estado, acompañado de los secretarios de Educación y de Salud, puso en marcha un programa de distribución de productos de limpieza para planteles escolares de toda la entidad y luego de aclarar que no es ningún capricho la no suspensión de clases desde este martes, José Aispuro Torres consideró importante anotar que este receso no será un periodo de vacaciones, sino un lapso que tendrá que ser aprovechado académicamente por la población escolar; “no será para que se la pasen jugando Nintendo, pues tendrán que realizar labores formativas, con la colaboración tanto de los maestros como de los padres”.

En charla exclusiva para los lectores de El Sol de Durango, el mandatario abordó el tema de la problemática de salud. Dijo que al igual que en el resto del país, en Durango la problemática generada por el asunto del COVID-19 es totalmente externo. No se ha generado ningún brote comunitario; “los casos que están detectados como positivos, se encuentran aislados; se trata de personas que viajaron al extranjero”.

Aquí –dijo- es importante anotar que a toda la gente que ha viajado al extranjero y que está de regreso en Durango, se le está monitoreando para tener la seguridad de que no presentan síntomas, en tanto que los que sí lo presentan, se les dé un seguimiento de manera puntual; “de tal manera que al momento no hay ningún riesgo de contagio al resto de la población y precisamente de ahí la importancia de que lo que tenemos que hacer como ciudadanos es cumplir con las medidas preventivas, desde lavarse las manos, no saludar de mano o de beso, no ir reuniones multitudinarias. Toda la cuestión de higiene es fundamental”.

Insistió en que si cumplimos bien toda esta parte de la prevención existe una amplia posibilidad de no pasar a una segunda etapa de la pandemia. Se está haciendo todo lo necesario para evitar al máximo el pasar a la segunda etapa.

Por lo que respecta a la suspensión de clases, el mandatario indicó que se está valorando con el medio magisterial. La idea, dijo, es que entre martes y miércoles se lleve a cabo una especie de planeación y valoración sobre la proyección de lo que habrá de hacer la población estudiantil durante este periodo de receso que, no son vacaciones.

Se trata de un receso provocado por la circunstancia de salud que se está viviendo.

Lo que queremos es que la niñez y la juventud tenga preciso qué es lo que va a hacer en su casa.

Necesitamos que los niños y los jóvenes en este periodo no se vayan al cine, no acuda a sitios donde hay mucha gente.

Toda esta población tiene que permanecer en casa, pero además no solamente jugando Nintendo, tendrán que estar en un formato constructivo, realizando actividades formativas, y por eso es importante que estos dos días nuestros maestros y maestras hagan esta dinámica y planeación para definir qué tareas les van a dejar, pero además, establecer cómo involucramos a los padres de familia.

Aclaró también que no es ningún capricho el no suspender las clases desde este martes, porque al momento no hay una planeación; “se hubieran ido los niños y jóvenes a su casa sin saber lo que le corresponde hacer”.

Este miércoles –explicó- se hará una valoración para definir si a partir del jueves se suspenden las clases, pero con la opinión y participación de las maestras y los maestros.

Finalmente indicó que en tanto queda claro la fecha para suspender clases, se entrega en los planteles escolares gel antibacterial y todos los artículos de limpieza para sanitizar los planteles educativos, de tal manera que la población escolar no corra ningún riesgo en su salud.