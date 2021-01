Dueños de salones de eventos de Durango piden reiniciar actividades

Propietarios de salones de eventos se manifestaron esta mañana en la plaza IV Centenario, piden a las autoridades la oportunidad de trabajar, tienen más de nueve meses sin recibir un ingreso y se están viendo afectadas más de 4 mil 300 familias, indicó Ernesto Serrano integrante de la Asociación de Profesionales de Eventos en Durango.

Dijo que por motivo de la pandemia se prepararon con capacitaciones y protocolos de seguridad desde el mes de junio y julio, capacitaciones ofrecidas por parte de Protección Civil Municipal, por lo que conocen todas las medidas que deben de seguir, y ya están listos para recibir a las personas en los eventos.

Destacó también que no se ha dado un piso parejo, pues hay salones donde no cuentan con protocolos de seguridad y hay más riesgo para los invitados, además de que algunos restaurantes han organizado eventos para más de 50 personas, ya que no se ha permitido la apertura a los salones.

Reconoció que además de los organizadores de eventos y proveedores, la ciudadanía deber ser responsable de no acudir a eventos masivos, pues en un evento grande en estos momentos debe ser consciente quien renta el espacio como quien asiste, por su parte ellos respetaran la capacidad que las autoridades dispongan.

Algunas de las disposiciones que tienen para un evento seguro, es planear la lista de invitados para tener un control de las personas que van a asistir y donde se van a sentar, además de no permitir la entrada a niños ni personas vulnerables.

En la entrada de los salones deben contar con gel, tapete sanitizante y un stock de cubrebocas para quien no cuente con uno al momento de ingresar, cubrebocas que solo deberán quitarse al momento de ingerir alimentos.

El espacio de las pistas de baile se triplico, para cuidar la distancia entre las personas que deseen bailar, aunque por experiencia cuando se les dio la oportunidad de abrir en septiembre, la mayoría de las personas prefirió quedarse sentado conviviendo con su familia y amigos para evitar contagios.

Los organizadores de eventos han tenido algunas pláticas con el Gobierno Municipal, pero no se ha dado la misma apertura por parte del Gobierno del Estado, pero esperan que ya se les de la oportunidad de realizar su trabajo a los organizadores de eventos, floristas, proveedores, DJ, fotógrafos, meseros, organizadores de banquetes y todos los que dependen de un evento.