Durango en foco rojo ante sequía

En Durango, 300 mil cabezas de ganado en riesgo por falta de agua y alimento, la entidad se encuentra en foco rojo por cuestión de la sequía, y se prevé que en 15 días la situación de agua en los agostaderos será nula, así lo informó Rogelio Soto Ochoa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD).

En este momento, precisó que la sequía se encuentra a un 60%, sin embargo cada semana se estará agravando el problema, y destacó que aunque todavía no se ha presentado muerte de ganado, sí se prevé a corto plazo.

Detalló que aún no hay muerte de ganado gracias a las lluvias que se dieron en 2021, por lo que fue un buen año pasado, “muy llovedor que nos permitió que se tuviéramos mayor cantidad de pasto disponible, el pasto ya no existe pero las condiciones todavía no son críticas, pero ya pronto, es por naturaleza”.

“Recordemos que las aguas en Durango se han presentado ya con un mes de retraso, las aguas aquellas que eran para el día 13 de junio, que decíamos que para el día de San Antonio nos llovía, ahora hasta nos está lloviendo en la primera semana de julio, ya no esperamos que nos llueva en junio, sino en julio” expresó.

Entre las zonas más críticas por la sequía, mencionó que es toda la zona del semidesierto en donde se encuentran los municipios de Santa Clara, Simón Bolívar, San Juan de Guadalupe, y también otras regiones como Guanaceví, San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, Nazas, Coneto de Comonfort, y parte de Rodeo.

En cuanto apoyo por esta situación, dijo que es nulo por el Gobierno Federal porque ahora se les ha mencionad que de acuerdo a las nuevas políticas es dar el apoyo directo a los productores, a través de Sembrando Vida, y Jóvenes Emprendiendo el Futuro, por eso para las organizaciones ya no existen.

Recordó “hace un año nos hicieron un anuncio de aproximadamente 30 millones de pesos directos a la sequía, que nunca llegaron y nunca se aplicaron”, fue un anunció que se dio en el municipio de Guadalupe Victoria, lo hizo Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural en México, pero no llegó.

Puntualizó que la sequía es una situación reconocida por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y es debido a la situación del cambio climático, pero lamentablemente es un problema que se está padeciendo los ganaderos de la entidad.