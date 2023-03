En octubre emiten dictamen por observaciones de 8 mmdp a Aispuro

Será hasta el mes de octubre que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) emita un dictamen final sobre las diversas observaciones del ejercicio fiscal 2021, donde se detectaron inconsistencias por el orden de los ocho mil millones de pesos, a lo que se sumarán las observaciones del ejercicio 2022, indicó Tania Julieta Hernández Maldonado, titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango (Secoed), quien añadió que a la fecha se han generado 173 carpetas de investigación por desvíos de recursos de la pasada administración estatal.

Te puede interesar: Detecta ASF irregularidades por más de 8 mmdp durante la administración de Aispuro

Explicó que el faltante cercano a los dos mil millones de pesos que se ha detectado no pertenece en su totalidad a las notificaciones que ha realizado la ASF, sino que existe parte de recurso que no fueron aplicados en lo que estaba destinado, es decir, son participaciones o formaba parte de los recursos federales etiquetados en el Ramo 33 del ejerció 2022 del periodo enero a septiembre y no se aplicó en dichos rubros.

Imagen ilustrativa | En octubre emiten dictamen por observaciones de 8 mmdp al exgobernador Aispuro / Foto: Cuartoscuro |

Hernández Maldonado precisó que esta semana se ha notificado por parte de la Auditoría Superior que iniciarán con el proceso de auditorías para el ejerció 2022, sin embargo en el caso de Durango, fue la propia Secoed quien notificó en tiempo y en forma dichas observaciones o desvíos, lo cual es benéfico para la entidad.

De los ocho mil millones de pesos observados durante el ejercicio del año 2021, los resultados se darán cerca del mes de octubre, actualmente los entes ejecutores realizan la documentación comprobatoria de las observaciones para enviarla a la ASF y esta pueda ser analizada, dijo la entrevistada.

Al ser cuestionada por posibles sanciones a los exfuncionarios estatales, respondió que todo servidor público sabe cuáles son sus responsabilidades, “todos los que no hicieron su trabajo deben tener responsabilidad administrativa… no seremos omisos en ningún momento”, puntualizó la contralora estatal, quien estableció que se lleva a cabo la investigación para ver si existe daño a causa de la mala actuación de algún servidor público del pasado sexenio.

#ConoceASF ¿Sabes qué son las Responsabilidades Administrativas?

👉 visita el siguiente enlace para conocer más: https://t.co/0GgxBK3IJA pic.twitter.com/ed1uHs5WrD — Auditoría Superior (@ASF_Mexico) January 19, 2023

Asimismo enfatizó que todas las Secretarías tienen detalles, mismos que se revisan de manera minuciosa “quien tenga alguna responsabilidad la va a pagar”, dijo. La Secoed en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, trabaja en el esclarecimiento del desvió de recursos, pues es dinero tanto estatal, como federal; “no habrá impunidad en la administración de Esteban Villegas”.

Para finalizar expuso que a la fecha, son 173 carpetas de investigación más las que se acumulen, las cuales son resultado de las revisiones y auditorias que se han realizado.