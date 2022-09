Es incosteable para los comerciantes duranguenses hacer cobros a través de terminales

Resulta incosteable para los comerciantes del sector social de Durango hacer cobros a través de terminales bancarias al igual que para el consumidor se le incrementa el costo de la canasta básica en un 10% más pagando con las tarjetas, tanto de crédito como de débito, aseguro Teófilo Chairez, presidente de la Cámara de Comercio del Sector Social.

Te puede interesar: Esperan comerciantes duranguenses recuperar las ventas este 15 de septiembre

Chairez sostuvo que el 90% de los consumidores que acuden a las tiendas o a las bodegas de los mercados de abastos pagan en efectivo a pesar de que el comerciante tenga la terminal para hacer el cobro.

Manifestó que el consumidor no se ha dado cuenta, pero en la mayoría de las compras que realiza a través de tarjetas ya sean de crédito o de débito, les cobran una comisión del 5 y hasta el 10%, en el mejor de los casos para el consumidor, algunos comerciantes absorben ese costo y todavía le pagan al banco por tener la terminal.

Local En Durango comercios establecidos han optado por la informalidad

Dijo que ante lo incosteable que es el tener las terminales, por los altos costos que se han presentado, algunos empresarios del sector social, han tenido que regresar el aparato y cobrar solo en efectivo.

Expresó que ante los constantes incrementos a los productos de la canasta básica, las familias tienen que pagar hasta un 30% más y ya no es posible hacerles un incremento del 5 ó 10% más por haber pagado con la tarjeta e incluso con la de débito la cual no debería tener ningún costo pero si lo tiene.

Asimismo comentó que en el caso de los empresarios del sector social, ya no están en condiciones de sacrificar utilidad para mantener los precios o absorber el costo por el pago y contratación de la terminar, por ello se ha optado por el pago en efectivo.





El entrevistado señaló que mientras la economía no se estabilice y los bancos no deje de hacer esos cobros, las familias seguirán pagando en efectivo. Lamentablemente quienes usan las de crédito es porque la quincena ya no les alcanzó para cubrir las necesidades de la familia.

Sostuvo que caso contrario sucede con las grandes empresas, a las cuales las instituciones bancarias no les cobran comisiones, lo que se convierte en una competencia desleal, provocando el cierre de algunos establecimientos.