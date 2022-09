“Durango está de pie”, dijo Esteban Villegas al rendir protesta como gobernador de Durango

En medio de un escenario económico adverso en el estado, este jueves 15 de septiembre, Esteban Villegas Villarreal, rindió protesta como gobernador constitucional de Durango para el periodo 2022 – 2028, y en cuyo discurso destacó que su gobierno será de respeto, que vea, escuche, y que vea, que responda al trabajo duro, sensible, humano y responsable para los duranguenses.

Por ello ante la situación económica que atraviesa la entidad y en la que había rumores de la falta de liquidez para el pago de esta quincena a los trabajadores del Gobierno del Estado, aprovechó para hacer uno de sus primeros anuncios y contundente aseguró que tras dialogar con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y luego de la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador, Durango contará con 300 millones de pesos que se requieren para hacerle frente a este tema.

“Durango está de pie”, señaló tras asegurar que habrá cero tolerancia a la violencia contra la mujer, a cualquier tipo de corrupción, al mal uso de los bienes del estado y del pueblo, “total exigencia a la transparencia y basta de burlas. No puede haber faltas de respeto, pocos viviendo como reyes sin trabajar y la mayoría batallando todos los días”.

En una sesión extraordinaria convocada por el Congreso del Estado y encabezada por el diputado Bernabé Aguilar, quien infundado en su traje típico representa a la comunidad de pueblos originarios de Durango, Villegas Villarreal, agradeció que fuera él quien le tomara protesta como gobernador del estado, pues es un hecho único en la historia del estado.

“Para mí es un orgullo que un hermano indígena del Mezquital por primera vez en la historia me haya tomado la protesta”, comentó el gobernador, quien durante su discurso destacó el trabajo realizado por los trabajadores de la salud a quienes dijo, “muchos les debemos la vida de un ser querido”, por ello respaldó a un gremio del que dijo sentirse parte.

Por ello para este gobierno se plantea una visión de Durango con mejor salud, y mejores servicios, que sean accesibles y de calidad; en donde se empodere al personal a través de espacios equipados para que realicen su trabajo, además de aumentar la atención con medicamentos que sí alcancen y tratamiento personalizados para los menores con cáncer “primero la salud, primero una buena atención de calidad”.





Asimismo se refirió al sector magisterial, mismo que en las últimas semanas ha estado en un paro de brazos caídos ante la exigencia de pagos de bonos que se les adeudan, por lo que aseguró que en su gobierno no se les faltará a ninguno de sus derechos, ni prestaciones de ley, pues los necesitan y están agradecidos con ellos.

De ahí que “por eso edificaremos un Durango con mejores condiciones para la educación, desde la formación inicial, hasta la educación superior que genere oportunidades considerando el potencial de cada región, elevando el perfil de los estudiantes, la especialización de los docentes y el mejoramiento de sus instalaciones”, comentó el gobernador de Durango.

Ante la situación de violencia que vive la mujer duranguense y el incremento de la violencia intrafamiliar, garantizó que durante su gobierno será un defensor de la mujer “que nadie se atreva a tocar a una niña, joven o mujer de cualquier edad porque recibirá todo el peso de la ley”, pues dijo que habrá justicia para estos casos a través de la implementación de un modelo integral de prevención de la violencia y delincuencia con elementos que generen mayor empatía entre la ciudadanía.

En el tema de desarrollo económico aseguró que se impulsará a las economías regionales con el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, agregando un valor extra y aprovechar los talentos, salir adelante por las propias vocaciones, “todo lo que tiene valor para nosotros estará siempre en el valor de nuestra gente”.

El gobernador, que fuera impulsado por la Alianza "Va por Durango", en la que por primera vez participaron tres partidos con ideologías diferentes y por ello se considera el primer gobierno de coalición, aseguró que no es un hombre de pretextos, sino un hombre que enfrenta las adversidades a través de un proyecto sólido que busque nivel el barco luego de una tempestad que es evidente y a la que no van a esquivarle la mirada, ni voltearle el paso porque la gente no tiene tiempo de excusas y sí hambre de resultados.

“El reto es inmenso, el estado que guardan las finanzas no solamente son malas, sino es catastrófico. Somos el único estado en el país en el último lugar en la tabla en el manejo financiero”.

Rodeado de personajes de la clase política de Durango, con la presencia de exgobernadores como Maximiliano Silerio Esparza, Ismael Hernández Deras y Jorge Herrera Caldera; además de representantes de los partidos políticos que conforman la coalición Va por Durango, Marko Cortés del PAN; Alejandro Moreno del PRI; y Jesús Zambrano del PRD; Villegas Villarreal dijo estar dispuesto a trabajar de la mano del Gobierno federal y del equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien envió un saludo afectuoso a través del secretario Adán Auguto López.

“Estoy listo para trabajar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y con todo su equipo de trabajo, con todos los alcaldes y Gobierno federal. Haremos que Durango se sienta orgulloso de esta administración, me compromete el presente y el futuro de Durango. Me mueve el valor de nuestras familias y nuestros hijos, por su futuro ¡Qué viva Durango!”.