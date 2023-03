Lamentan diputadas agresiones contra mujeres policías durante la marcha del 8M

Diputadas del Congreso del Estado de Durango, lamentaron las agresiones que sufrieron mujeres policías durante la marcha de conmemoración del 8 de marzo, pues aseguraron que no representan la lucha legítima de la exigencia de seguridad y equidad de las mujeres duranguenses.

Te puede interesar: No habrá consecuencias legales contra mujeres que dañaron el kiosko

Marisol Carrillo Quiroga, diputada por Morena, señaló que este tipo de situaciones no se apoyan en absoluto, pero hay que dejar claro que hay mujeres duranguenses, que se siguen acosando, que se están agrediendo, que se están violando, que se están matando, que es la razón de esta marcha, hacer visible la lucha por el respeto a la mujer.

Dijo que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mujeres perciben salarios de hasta del 25 por ciento menos que un hombre cuando desempañan la misma labor, además hay opacidad en la aplicación de justicia cuando hay feminicidios, y agresiones a mujeres, la lucha por erradicar estas cosas es lo que si representa la marcha.

Por su parte, la diputada Sandra Amaya Rosales, coordinadora del grupo parlamentario de Morena, puntualizó que hubo una marcha muy concurrida donde mujeres se manifestaron y no están de acuerdo en la violencia, “son muchos años de lastimar a las mujeres, muchas perdidas de vidas”.

Se enfrentan feministas y policías municipales durante la marcha del 8M 2023 en Durango / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Dijo que no está de acuerdo en la violencia que se registró y el daño a edificios del centro histórico, también tapar un kiosko, se interpretó como incitar a las mujeres, no tenia caso que pusieran vallas, pero fue innecesario quebrar vidrios y violentar a las policías.

Por su parte, la diputada Rosa María Triana Martínez del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mencionó que una mujer jamás debe agredir a otra mujer, y menos cuando el movimiento es precisamente por la lucha de las mujeres.

“La lucha es muy válida, pero no se deben agredir mujeres, porque estamos luchando por la no violencia a la mujer, y si una mujer agredir a otra, no está cumpliendo con lo que se está luchando”, señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Sol de Durango (@soldgooem)

Patricia Jiménez Delgado, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que el desastre y violencia registrada, no es el motivo de la marcha, sino luchar por mejorar la situación de todas las mujeres.

“Estamos abiertos a todas las expresiones, al diálogo, pero no a que destruyan vidrios y pinten edificios, porque con eso no se gana nada”, concluyó.